Путин согласился принять участие в саммите G20, на который пригласили Зеленский, — Bloomberg

Несмотря на слова президента Индонезии Джоко Видодо, представитель Кремля Дмитрий Песков начал рассказывать, что обсуждать детали участия президента РФ пока "преждевременно".

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Президенты Украины и России, Владимир Зеленский и Владимир Путин, приняли приглашение от Индонезии принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в этой стране в 15-16 ноября на Бали. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

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Джоко Видодо, президент Индонезии, которая председательствует в этом году в G20, заявил, что пандемия коронавируса и полномасштабная война в Украине влияют на восстановление экономики, и в этом контексте он принял решение пригласить Зеленского и Путина на саммит в ходе отдельных телефонных переговоров с каждым из них в течение этой недели.

"Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто. Мы понимаем, что G-20 может стать катализатором восстановления мировой экономики", — сказал глава государства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил, будет ли Путин лично присутствовать на саммите — по словам представителя Кремля, обсуждать детали участия российского руководства пока "преждевременно"

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен 6 апреля сообщила, что Штаты не станут участвовать во встречах "Большой двадцатки", на которых будет присутствовать РФ. Американский лидер Джо Байден просил исключить представителя России из G20. Несмотря на это власти Индонезии отказались отзывать приглашение Путину.

Также мы писали, что незадолго до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину прошел Мюнхенский саммит по безопасности, на котором выступил Зеленский. Путин принимать участие в мероприятии отказался.

В то же время в Турции надеятся, что встреча президентов Украины и России пройдет в ближайшие дни "несмотря на некоторые трудности".