Встреча Путина и Зеленского может состоятся в ближайшие дни, — Минобороны Турции

В турецком оборонном ведомстве заявили "о некоторых трудностях" для встречи лидеров Украины и России, однако Анкара готова ее организовать в качестве посредника.

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В Турции надеяться на встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшие дни "несмотря на некоторые трудности" по предложению Реджепа Эрдогана. Переговоры могут быть организованы за посредничества Анкары. Об этом сообщил турецкий Министр обороны Хулус Акар, передает CNN TURK

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"Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни. Как Турция, мы продолжаем вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится все хуже и хуже, не ухудшалась, и прекращение огня было достигнуто как можно скорее", — сказал он.

Детали возможной встречи турецкий министр не стал раскрывать.

По его словам, в Турции внимательно следят за происходящим в Украине и отмечают "неприятные" ситуации. Акар заявил, что, как и все страны, Турция прилагает усилия дли мирного разрешения войны в Украине.

"Вообще, важен диалог и сдержанный подход. Нам нужно открыть путь для дипломатии с умеренным подходом. Таким образом, мы считаем, что легче найти мирные решения", — сказал он.

Хулус Акар добавил, что Анкара выступает за прекращение огня в Украине, намеченным президентом Эрдоганом. Он добавил, что в Турции видят ухудшение гуманитарной ситуации и заявил, что для жителей региона важно как минимум гуманитарное прекращение огня, чтобы ситуация не ухудшилась.

Напомним, 27 апреля Путин на встрече с генсеком ООН заявил, что надеется на дипломатическое решение войны в Украине. По его словам, Россия продолжает вести переговоры и не отказывается от них. Лидер РФ отметил, что на прошлой встрече делегаций в Стамбуле удалось достичь "достаточно серьезного прорыва".

Ранее, 24 СМИ сообщали, что Путин не хочет мира с Украиной, а планирует захватить как можно больше территорий. Президент РФ пришел в ярость после уничтожения флагмана Черноморского флота – крейсера "Москва".