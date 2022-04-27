Встреча Путина и Зеленского может состоятся в ближайшие дни, — Минобороны Турции
В турецком оборонном ведомстве заявили "о некоторых трудностях" для встречи лидеров Украины и России, однако Анкара готова ее организовать в качестве посредника.
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В Турции надеяться на встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшие дни "несмотря на некоторые трудности" по предложению Реджепа Эрдогана. Переговоры могут быть организованы за посредничества Анкары. Об этом сообщил турецкий Министр обороны Хулус Акар, передает CNN TURK
"Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни. Как Турция, мы продолжаем вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится все хуже и хуже, не ухудшалась, и прекращение огня было достигнуто как можно скорее", — сказал он.
Детали возможной встречи турецкий министр не стал раскрывать.
По его словам, в Турции внимательно следят за происходящим в Украине и отмечают "неприятные" ситуации. Акар заявил, что, как и все страны, Турция прилагает усилия дли мирного разрешения войны в Украине.
"Вообще, важен диалог и сдержанный подход. Нам нужно открыть путь для дипломатии с умеренным подходом. Таким образом, мы считаем, что легче найти мирные решения", — сказал он.
Хулус Акар добавил, что Анкара выступает за прекращение огня в Украине, намеченным президентом Эрдоганом. Он добавил, что в Турции видят ухудшение гуманитарной ситуации и заявил, что для жителей региона важно как минимум гуманитарное прекращение огня, чтобы ситуация не ухудшилась.
Напомним, 27 апреля Путин на встрече с генсеком ООН заявил, что надеется на дипломатическое решение войны в Украине. По его словам, Россия продолжает вести переговоры и не отказывается от них. Лидер РФ отметил, что на прошлой встрече делегаций в Стамбуле удалось достичь "достаточно серьезного прорыва".
Ранее, 24 СМИ сообщали, что Путин не хочет мира с Украиной, а планирует захватить как можно больше территорий. Президент РФ пришел в ярость после уничтожения флагмана Черноморского флота – крейсера "Москва".