Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися найближчими днями, — Міноборони Туреччини

У турецькому оборонному відомстві заявили "про деякі труднощі" для зустрічі лідерів України та Росії, проте Анкара готова її організувати як посередниця.

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У Туреччині сподіваються на зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчими днями "попри деякі труднощі" на пропозицію Реджепа Ердогана. Переговори можуть організувати за посередництвом Анкари. Про це повідомив турецький Міністр оборони Хулус Акар, повідомляє CNN TURK.

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"Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що з пропозиціями нашого президента, можливо, двом лідерам вдасться зібратися разом найближчими днями. Як Туреччина, ми продовжуємо робити свій внесок у все, що необхідно зробити, включаючи посередництво, щоб гуманітарна ситуація, яка стає все гіршою і гіршою, не погіршувалась, і припинення вогню досягнули якнайшвидше", — сказав він.

Деталі можливої зустрічі турецький міністр не розкривав.

За його словами, в Туреччині уважно стежать за тим, що відбувається в Україні, і зазначають "неприємні" ситуації. Акар заявив, що, як і всі країни, Туреччина докладає зусиль для мирної розв'язки війни в Україні.

"Взагалі, важливим є діалог і стриманий підхід. Нам потрібно відкрити шлях для дипломатії з помірним підходом. Так, ми вважаємо, що легше знайти мирні рішення", — сказав він.

Хулус Акар додав, що Анкара виступає за припинення вогню в Україні, наміченому президентом Ердоганом. Він додав, що в Туреччині вбачають погіршення гуманітарної ситуації та заявив, що для мешканців регіону важливе як мінімум гуманітарне припинення вогню, щоб ситуація не погіршилася.

Нагадаємо, 27 квітня Путін на зустрічі із генсеком ООН заявив, що сподівається на дипломатичне вирішення війни в Україні. За його словами, Росія продовжує вести переговори та не відмовляється від них. Лідер РФ зазначив, що на минулій зустрічі делегацій у Стамбулі вдалося досягти "досить серйозного прориву".

Раніше, 24 ЗМІ повідомляли, що Путін не хоче миру з Україною, а планує захопити якнайбільше територій. Президент РФ розлютився після знищення флагмана Чорноморського флоту — крейсера "Москва".