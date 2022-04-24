Путін не хоче миру з Україною, він переходить до захоплення територій, – ЗМІ

Президент РФ розлютився після знищення флагмана Чорноморського флоту — крейсера "Москва". Володимир Путін зазнав приниження, йому потрібно вийти з війни переможцем, вважають джерела видання Financial Times.

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Президент Росії Володимир Путін втратив інтерес до дипломатичного припинення війни з Україною і має намір захопити якнайбільше територій. Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на три поінформовані джерела.

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"Путін щиро вірить у нісенітницю, яку він чує на російському телебаченні, він розраховує на великий виграш", — сказав один із співрозмовників.

Ще два джерела кажуть, що президент країни-агресора розлютився через знищення крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ.

"Надія на угоду була. Путін кидався туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти з війни переможцем. Після потоплення корабля "Москва" він не виглядає переможцем, це було для нього приниженням", — сказав один із людей.

[ + – ] Потоплення корабля "Москва" було для Путіна приниженням Фото: Flickr

Під час телефонної бесіди 22 лютого Путін сказав голові Європейської ради Шарлю Мішелю про безвихідь у переговорах. Україна, за його словами, "вибудувала стіну", тому "зараз не час зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським", каже чиновник, знайомий зі змістом розмови.

Учасники переговорів витлумачили це як бажання РФ захопити більше українських територій, а не знайти точки дотику на переговорах. Путін щосили уникає зустрічі із Зеленським і хоче, щоб "усе вирішилося до їхньої особистої зустрічі", заявив чоловік, який брав участь у мирних переговорах.

[ + – ] Путін може спробувати захопити весь південний схід України Фото: РІА Новини

Офіційні особи в Києві стурбовані тим, що Путін може піти далі й спробувати захопити весь південний схід, відрізавши Україну від моря. Занепокоєння збільшується можливістю Москви використовувати тактичну ядерну зброю у разі подальших невдач в Україні, зазначили два співрозмовники Financial Times.

Зеленський на зустрічі з Мішелем у Києві 20 квітня заявив, що українське суспільство не підтримує продовження мирних переговорів із Путіним. Президент України розуміє, що боротися з главою РФ більш популярно, ніж іти на поступки.

Нагадаємо, що 23 квітня Зеленський називав умови виходу України з будь-яких переговорних процесів з РФ. Це, за його словами, трапиться, якщо окупанти знищать українців у Маріуполі чи проведуть референдум на будь-яких окупованих територіях.

Колишній американський військовий, аналітик ЦРУ Джеффрі Едмондс вважає, що ЗС РФ на Донбасі мають деякі переваги в ланцюжку постачання пального та боєприпасів. Але невміле управління військами, погана тактика та навчання військових не дозволять окупантам просунутися.