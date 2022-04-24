Путин не хочет мира с Украиной, он переходит к захвату территорий, – СМИ

Президент РФ пришел в ярость после уничтожения флагмана Черноморского флота – крейсера "Москва". Владимир Путин испытал унижение, ему нужно выйти из войны победителем, считают источники издания Financial Times.

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Президент России Владимир Путин потерял интерес к дипломатическому прекращению войны с Украиной и намерен захватить как можно больше территорий. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

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"Путин искренне верит в чушь, которую он слышит по российскому телевидению, он рассчитывает на крупный выигрыш", — сказал один из собеседников.

Еще два источника говорят, что президент страны-агрессора пришел в ярость из-за уничтожения крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ.

"Надежда на сделку была. Путин метался туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из войны победителем. После потопления корабля "Москва" он не выглядит победителем, это было для него унижением", — сказал один из людей.

[ + – ] Потопление корабля "Москва" было для Путина унижением Фото: Flickr

Во время телефонной беседы 22 февраля Путин сказал главе Европейского совета Шарлю Мишелю о тупике в переговорах. Украина, по его словам, "выстроила стену", поэтому "сейчас не время встречаться с президентом Владимиром Зеленским", говорит чиновник, знакомый с содержанием разговора.

Участники переговоров истолковали это как желание РФ захватить больше украинских территорий, а не найти точки соприкосновения на переговорах. Путин изо всех сил избегает встречи с Зеленским и хочет, чтобы "все решилось до их личной встречи", заявил человек, участвовавший в мирных переговорах.

[ + – ] Путин может попытаться захватить весь юго-восток Украины Фото: РИА Новости

Официальные лица в Киеве обеспокоены тем, что Путин может пойти дальше и попытаться захватить весь юго-восток, отрезав Украину от моря. Беспокойство увеличивается возможностью Москвы использовать тактическое ядерное оружие в случае дальнейших неудач в Украине, отметили два собеседника Financial Times.

Зеленский на встрече с Мишелем в Киеве 20 апреля заявил, что украинское общество не поддерживает продолжение мирных переговоров с Путиным. Президент Украины понимает, что бороться с главой РФ более популярно, чем идти на уступки.

Напомним, что 23 апреля Зеленский называл условия выхода Украины из любых переговорных процессов с РФ. Это, по его словам, случится, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут референдум на любых оккупированных территориях.

Бывший американский военный, аналитик ЦРУ Джеффри Эдмондс считает, что ВС РФ на Донбассе имеют некоторые преимущества в цепочке поставок горючего и боеприпасов. Но неумелое управление войсками, плохая тактика и обучение военных не позволят оккупантам продвинуться.