Цена нагнетания. Прислушаются ли на Западе к Мюнхенской речи Зеленского и что ждет Украину

Информационная кампания западных СМИ обошлась украинской экономике в миллиарды долларов. Но удалось ли остановить Россию?

Вчера, 19 февраля, президент Владимир Зеленский посетил 58-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой провел ряд встреч с западными политиками и выступил с речью, которую политические аналитики разбирают по предложениям. Он заявил, что поставки Украине оружия перед угрозой российского вторжения является не благотворительностью, а вкладом в безопасность Европы и мира.

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Также Зеленский упрекнул западные страны в том, что они помогают Украине неправильно: военную и финансовую помощь обставляют обременительными условиями, не дают четкой перспективы интеграции в ЕС и НАТО, а сами фактически ведут политику умиротворения агрессора.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Илия Куса, эксперт по внешней политике Украинского института будущего говорит, что выступление Зеленского в Мюнхене было правильно акцентированным, и на фоне западной медиа-истерии и российского нагнетания через Донбасс президент Украины неплохо втиснулся между ними со щепоткой здравого смысла.

"Разумеется, призыв Зеленского созвать стран — участниц будапештского формата вряд ли существенно изменит баланс сил. В конце концов, до него Украина трижды обращалась к этой идее, и трижды все заканчивалось ничем. На этот раз чуда ожидать не стоит. Не означает Мюнхенская речь Зеленского и возвращения Украины к ядерному статусу, что сейчас начали разгонять российские медиа. Никто не даст Украине вернуться к разработке ядерного оружия, так как никто в этом не заинтересован. Да и ресурсов у нас для этого недостаточно, особенно на фоне постковидных проблем и энергетического кризиса. Наконец, это очень долгосрочная затея, на которую надо будет потратить кучу времени, ресурсов и энергии, чего у нас сейчас нет", — говорит Куса.

Эксперт МЦПД Игорь Петренко говорит, что некоторые политологи уже прогнозируют, какие санкции будут наложены на Украину в случае реализации ядерной программы. Или по поводу того, как будем использовать ядерное оружие против РФ, намекая на то, что мы его использовать не сможем.

[ + – ] Эксперт: "Выступление Зеленского имеет и внутреннюю логику. Убедить, что у Киева есть некий план, и ключевое слово в нем "Будапешт"

"Но суть состоит не в этом. А в том, что Зеленский озвучил то, о чем боялись думать его предшественники. Более того, мы можем говорить не столько о ядерном оружии, а, например, о создании замкнутого цикла производства ядерного топлива для работы атомных электростанций. А там уже к оружию пару шагов — особенно учитывая наши возможности в ракетостроении. И как бы кто ни относился к словам Зеленского, это усиление нашей переговорной позиции. Более того, допускаю, что он это озвучил не просто так, а имея определенные консультации с некоторыми нашими партнерами с королевской кровью. Поэтому здесь игра очень непростая", — говорит Петренко.

Политолог Руслан Бортник говорит, что впервые выступление президента Украины имело смысл на МКБ, хоть еще и преисполнено неэффективных стереотипов и ритуальных фраз. По его словам, Зеленский демонстрировал, что выдерживает давление с обеих сторон одновременно, что практически неизбежно означает повышение ставок в ситуации вокруг Украины.

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"Прозвучали многие тезисы, о которых говорю последние годы — безопасность, но не обязательно НАТО. Если нет гарантий безопасности, нет и обязательств Украины, проистекающих из Будапештского меморандума. Удар по экономике — это удар по армии; помощь, а не кредиты под условия; необходимость переговоров с РФ; необходимость новой архитектуры безопасности в Европе; Запад не честен с Украиной; нас пытаются разыграть РФ и "партнеры". Это ключевые тезисы, которые прозвучали", — говорит Бортник.

Что касается безопасности, Куса считает, что западные партнеры никаких гарантий Украине не дадут. Гарантии безопасности, о которых упомянул президент, предполагают взятие на себя юридических обязательств по защите Украины от внешних угроз. Как и тогда в 1994 году, так и сейчас никто в такие обязательства влезать не желает. Максимум — подписать такую же слабую и размытую бумажку, как 28 лет назад.

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"Так что речь Зеленского стоит воспринимать как грамотный политический ход, попытку найти способ поднять ставки самостоятельно в условиях, когда в основном нами только играют и манипулируют. Кроме того, выступление Зеленского имеет и внутриполитическую логику: желание понравиться электорату, показать решительность на фоне кризиса, убедить украинцев, что все под контролем, а у Киева есть некий план, и ключевое слово в нем "Будапешт". Как тактический способ сбалансировать колоссальные потоки негативной информации вокруг нас — неплохая идея. Решать стратегические задачи, конечно же, "будапештская инициатива" Зеленского, на мой взгляд, не сможет", — полагает Куса.

Политический аналитик Игар Тышкевич полагает, что жесткая риторика по отношению к подмене понятий в информационном поле в вопросах "защиты", в частности об усилении "восточных границ НАТО" как адекватной реакции на агрессию РФ против Украины.

"Он зацепил за единственную возможную (учитывая что это меморандум а не договор, учитывая что даже в названии слово Assurances использовано вместо guaranties, а вместо слова obligation в большинстве пунктов используется мягкое commitment) норму прямого действия будапештского меморандума — по проведению консультаций подписантов. Отсутствие таковых позволит наконец спокойно заявить, что меморандум — пустая бумажка. А это уже прямая угроза результативности, в частности переговоров с Ираном по ядерной сделке (где заинтересованные стороны — ЕС, США, РФ, КНР), — говорит Тышкевич.

Эксперты в разговоре с Фокусом говорят, что такое выступление хоть и правильный тактический шаг, но нужны реальные действия и наполнении слов реальными инициативами. Без этого компонента любые заявления остаются пустым звуком.

[ + – ] Эксперт: "Зеленский озвучил то, о чем боялись думать его предшественники"

"Наряду с этим заявления должны быть подкреплены действиями, и здесь необходимо четко продумывать стратегию и тактику. Сейчас Зеленский правильно использовал окно возможностей (агрессию РФ), чтобы напомнить партнерам об обязательствах, но также нужно иметь план действий на случай, если услышали и если не услышали", — говорит Петренко.

Валерий Клочок, политический и экономический эксперт, говорит, что выгодоприобретатели в этой истории — страны западного мира и Россия. По его словам, если говорить про политическую составляющую, то они получают влияние на Украину в абсолютно новом формате.

"Сегодня Украина стала заложницей исполнения Минских соглашений. Здесь политика очевидна. Все идет к тому, что после урегулирования украино-российского конфликта в минском формате 2015 года будут все предпосылки снять все санкции. Какая-то часть еще останется относительно Крыма. Европа, США начнут торговать в полном объеме", — говорит эксперт.

По словам экспертов, Россия сейчас эскалацией на Донбассе повышает ставки, и это уже одна из последних российских ставок на грани фола по Украине. Ситуация еще раз демонстрирует, насколько стороны близко сегодня подошли к конфликту в связи с исчерпанием дипломатических инструментов.

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"Российская сторона пытается продемонстрировать, что произойдет, если в рамках выполнения Минских соглашений Украина не согласится на автономию Донбасса. Тогда будет признание части Донбасса в качестве независимых стран с рисками войны за остальную территорию Донецкой и Луганской областей Украины", — резюмирует Бортник.