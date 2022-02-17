Где граница компромисса. Украина и мир ищут возможности, как избежать эскалации

Всю неделю разнообразные наблюдатели и эксперты прогнозировали начало войны с Россией. Фокус разбирался, какие компромиссы возможны по Донбассу и как не выйти за красные линии.

Точка кипения – это не точка невозврата. В любой момент Россия может остановить возможное наступление — военное и даже информационное, если получит то, чего желает. И речь не только и не столько о контроле над Украиной. Россия ждет, когда возникнет ситуация, во время которой Кремль может сделать вид, что победил. Но сейчас решение отыскать очень трудно — из-за роли в конфликте разных групп влияния и разных уровней их интересов, хотя и возможно.

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"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить", — писал русский поэт Федор Тютчев в XIX веке. С тех пор мало что изменилось. Россию по-прежнему трудно понять, если она не понимает сама чего хочет.

"В России неоднородно видение того, какими должны быть окончательные цели в эскалации, которую она затеяла, а соответственно, и компромиссы, на которые она готова согласиться", — говорит Максим Хилько, директор программы "Российские и белорусские студии Совета внешней политики "Украинская призма". Он поясняет: с одной стороны, в РФ есть представители крупного бизнеса, который стремится найти максимально оптимальное решение, чтобы продолжать работать со всем миром, с другой — силовики, заинтересованные в эскалации, пусть и не полномасштабной, а по крайней мере, локальной. И если первых, которые сейчас в меньшинстве, изоляция и санкции России пугают, то вторых — нисколько, даже наоборот: силовики стремятся усилить влияние внутри России.

"Сейчас в России происходит процесс трансформации власти — так называемый транзит, который должен завершиться к 2024 году. Не обязательно он завершится сменой должности президента, но речь идет о распределении властных ресурсов. И силовой блок, чтобы усилить влияние, в том числе и на бизнес, нуждается в эскалации у наших границ и в победах", — добавляет эксперт.

Сейчас уникальный исторический шанс, когда Россию можно демотивировать на несколько лет или десятилетий, чтобы она не пыталась предпринять новые попытки эскалации. политический аналитик Владимир Горбач

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В США же все довольно однозначно. Цель Вашингтона — доказать всему миру, что Россия блефует и действительно не способна диктовать свои условия всем вокруг, когда цена эскалации для нее максимально высока.

Что касается Украины, то страна оказалась в сложной ситуации, в которой от нее мало что зависит. По крайней мере, в глобальном измерении. К тому же украинская власть не предлагает свои решения миру. Власть и оппозиция хотя и заявляют о единстве перед лицом общего врага, на самом деле борются за собственные рейтинги. Следовательно, градус популизма иногда зашкаливает, а в публичном пространстве практически отсутствует серьезная дискуссия о поисках оптимального выхода.

"Такие разные позиции участников мешают найти постоянное решение, поэтому стоит сосредоточиться на поисках нескольких промежуточных, которые помогли бы снизить риски эскалации, выиграть время для более спокойных обстоятельств", — добавляет Хилько. И это должны быть минимальные компромиссы, которые позволили бы сделать громкие заявления, отчитаться перед избирателями.

[ + – ] На встречу Россия — США в Женеве американская сторона привезла свои предложения для обсуждения Фото: Getty Images

Молчать про НАТО

На днях посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live предположил: Украина может отказаться от вступления в НАТО, если к этому вынудят обстоятельства, хотя это и идет вразрез с Конституцией Украины. Впоследствии он объяснил: "Могла бы, учитывая существующую угрозу". И пока в Министерстве иностранных дел Украины уверяли, что слова посла вырваны из контекста, в российском ведомстве радовались новости.

"Могу только сказать, что есть умные люди", — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил: "Если бы это произошло, многие вздохнули бы с облегчением, в том числе и в Европе".

В России неоднородно видение того, какими должны быть окончательные цели эскалации в отношении Украины, а, соответственно, и компромиссы, на которые она готова согласиться эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Максим Хилько

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На самом деле сложно поверить, что дипломат такого уровня необдуманно произносит подобные вещи. Скорее всего, такое заявление — попытка протестировать реакцию Кремля или попытка показать, что все возможно при определенных обстоятельствах. И некоторые эксперты поддерживают такую возможность, мол, Украине лучше избегать разговоров о НАТО и предоставлении ПДЧ.

"Быстрое вступление в НАТО Украине и так не светит. Это показывает горький опыт Грузии, которая много лет имеет большую поддержку от населения идеи вступления в НАТО, но еще далека от Альянса", — говорит Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. Он убежден, что признание этого факта может снизить градус напряжения вокруг угрозы российского вторжения.

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"Кроме того, НАТО и Россия на взаимной основе могли бы договориться о неприемлемости размещения наступательных ракет на определенном расстоянии от границ, — добавляет директор программы "Российские и белорусские студии" Совета внешней политики "Украинская призма". — Никто и не планировал этого делать, США хотели по этому вопросу договориться. Россия же получает возможность говорить об определенных гарантиях безопасности. Это компромисс без потерь для любой стороны".

Тет-а-тет с США

Эксперты вспоминают, что на встречу Россия — США в Женеве американская сторона привезла свои предложения для обсуждения. Эти вопросы касаются двух стран. К примеру, возобновление договоров о ликвидации ракет малой и средней дальности. США вышли из договора при президентстве Дональда Трампа, обвинив Россию в его нарушении. Вашингтон и Москва готовы обсуждать этот вопрос. Также важно прибегнуть к обновлению Венского документа для повышения процедур прозрачности учений, которые проходят в Европе для усиления уровня доверия.

"Можно обновить процедуры информирования об учениях у границ НАТО и России, приглашая наблюдателей — для понимания, как проводятся учения. Конечно, в пределах разумного", — говорит Максим Хилько.

Не поднимая вопрос вступления в НАТО, можно снизить градус напряжения вокруг угрозы российского вторжения аналитик Андреас Умланд

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Переговоры между Вашингтоном и Москвой об Украине эксперты считают недопустимыми, ведь Украина не может быть предметом торга.

"Сейчас момент истины. Должна быть поставлена точка вообще в претензиях России по отношению к нашим землям. Это уникальный исторический шанс, когда Россию можно демотивировать на несколько лет или десятилетий, чтобы она не пыталась предпринять новые попытки эскалации, — убежден Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества. — Не надо пренебрегать этой возможностью. Вовремя ненаказанная агрессия имеет свойство распространяться и углубляться. Если сейчас будем искать, что устроит Россию, то через два года будем думать снова, как унять новую волну эскалации".

[ + – ] НЕ ВРЕМЯ. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства Фото: УНИАН

Минская карта

Разыграть ее удачно для Украины и мира вряд ли удастся. ОРДЛО еще долгое время будет являться территорией нестабильности. Россия всегда если не прямо, то косвенно будет влиять на эти территории.

"Минскими договоренностями пренебрегли еще когда Москва начала выдавать российские паспорта на оккупированных территориях, интегрировать Донецк и Луганск в свое экономическое пространство, обнародовала документы "нормандской четверки". Это свидетельствует о том, что Россия не видела, куда ей двигаться дальше", — говорит Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий.

Очевидно, что именно через эти территории Россия всегда старается получить большее влияние на украинскую внутреннюю политику. Но, как оказалось, во времена президента Зеленского это стало невозможным. "Минск" забуксовал, в России начали думать над альтернативными вариантами, в том числе и признанием этих территорий Россией. В самой России появилась группа лоббистов, требующих что-то решить для людей на Донбассе. Однако вряд ли это то, чего хочет Путин", – добавляет Андреас Умланд.

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Сейчас он пытается договориться с Вашингтоном и европейскими партнерами, чтобы мы выполнили Минские соглашения в российских интерпретациях. Но тоже напрасно. Как следствие – недавнее решение Госдумы России. На заседании 15 февраля она приняла постановление авторства коммунистов об обращении к президенту Владимиру Путину "о необходимости признания "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики". А это фактически нарушение Минских соглашений.

Как говорят эксперты, признание может никогда и не состояться, но Россия продолжает давить, чтобы Украина в рамках существующих переговорных форматов уступила и начала скорейший "диалог с Донбассом", и давление это направлено не столько на Украину, сколько на западных партнеров.

Вопрос, на какие уступки они решатся — если решатся — пойти.