Спецоперация США. Как связаны Олимпиада, борьба Америки с Китаем и вторжение в Украину

Простой вопрос: ни у кого в Украине не вызвали удивление сами даты мнимого российского "вторжения": 15, 16 февраля. Ведь Олимпиада в Пекине заканчивается 20-го.

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Было бы странно ожидать от РФ вторжения "под занавес" Олимпийских игр в Китае, тем более, учитывая формирование нового геополитического блока РФ-КНР в рамках Большого Евразийского партнерства.

Нет ни одной реальной причины утверждать, почему "вторжение" 23 февраля чем-то отличалось бы от "вторжения" 16-го. Так почему бы Москве не подождать и не подкладывать Пекину свинью?

И здесь мы опять возвращаемя к новой геополитической реальности, в которой основной соперник США — Китай и главная угроза для Америки — это союз Китая и РФ.

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О чем когда-то писал и госсекретарь США Генри Киссинджер в своей книге "О Китае". Само противостояние Китая и США, Киссинджер назвал "игрой с нулевой суммой". То есть, выиграет лишь один игрок.

Это, кстати, понимают и в Поднебесной, где один из идеологов и автор концепции "китайской мечты" полковник НОАК Лу Миньфу сформулировал ключевую идею Китая как "стать богаче, сделав слабее Америку".

"Россия и Китай активно взаимодействуют друг с другом, и это убийственная комбинация, когда они вместе" — вот главный фактор внешней политики США, который высечен золотой латиницей в Овальном кабинете, начиная с президентства Трампа.

И Байден в этом плане демонстрирует полную преемственность и двухпартийный консенсус.

Все, что сейчас делает США — это попытка реализовать китайскую модель"Никсона — Киссинджера" по ослаблению СССР с помощью союза с Китаем, только сейчас с точностью до наоборот: ослабление Китая с помощью взаимодействия с РФ.

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Здесь есть две подзадачи.

Первая — разорвать союз РФ и КНР.

Вторая — заставить РФ хотя бы частично учитывать интересы США в отношении Китая.

Это и есть для Америки настоящий экзистенциональный вызов.

А теперь вернемся к Олимпиаде.

По ее завершению анонсировано некое программное заявление Си Цзиньпина. Могу предположить, оно будет касаться нового миропорядка и красных линий в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, Китай может обознчить начало финальной стадии возвращения Тайваня.

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Я об этом много писал, поэтому не буду повторяться, все есть на моем ФБ.

Поэтому и возникли даты "вторжения" в виде 15 и 16 февраля. Все нужно завершить до окончания Олимпиады и оглашения того самого заявления Пекина на волне консолидации китайской нации.

Тактика следующая: информационное давление на РФ. Атака на рубль и фондовый рынок. Но здесь очень слабый арсенал, не сработает. Россия сократила до минимума вложения в американские ценные бумаги и в доллар.

С другой стороны, любая эскалация конфликта в Украине — это "санкции из ада" для РФ. Возможны серьезные проблемы в российской экономике, общественное недовольство.

Финальная политическая цель всего происходящего — заставить либо нынешнюю российскую власть пойти на уступки в "китайском вопросе", либо расшатать ситуацию в России изнутри, когда произойдет смена политических элит и новые лидеры будут более сговорчивыми.

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Чего США хотят от РФ? Как минимум — соблюдения нейтралитета в отношении Китая. Как максимум — посильной помощи в сдерживании КНР.

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То есть тактика достаточно проста: закрутить санкционную пружину до максимума, вызвать внутреннюю политическую дестабилизацию и предложить "волшебную таблетку" для выздоровления: смягчение санкций в обмен на "китайский кейс".

Выглядит это как выманивание медведя из берлоги: в саму берлогу сунуться страшно, нужно выманить зверя на открытое пространство. Для этого необходима приманка в виде кусочка мяса.

Вы уже поняли, кто выступает приманкой? Куда заманивают медведя?

То есть, нам предлагают продержаться до заявления КНР после Олимпиады и/или начала "решения тайваньского вопроса".

Но это не значит, что все проблемы автоматически сместятся из Киева в Тайбэй. Просто завершится медийная атака на Украину с Запада.

Но война — это продолжение политики иными средствами. Сказал Клаузевиц. РФ нащупала очень сильный рычаг давления на Украину и без прямого военного вторжения: достаточно раз в год проводить такие учения у наших границ и последний доллар инвестиций уйдет из украинской экономики в течение пары лет.

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Мы уже потеряли 2022-й для динамичного роста на базе выхода из кризиса и пандемии. Психотравма инвесторов залечится не сразу, их самоцензура не вкладывать деньги в Украину будет на подсознательном уровне отсекать все проекты в нашей стране еще очень долго. Мы ощутим это в ближайшие месяцы.

2022-й год — это время проактивной внешней политики со стороны Украины. Нужно менять затертые до дыр пластинки и искать выход из геополитического клинча. Рациональность и прагматизм.

И осознание того, что у каждого из нас есть только 40 млн. союзников, живущих в этой стране. А вовсе не "королева" или "добрый дядя Сэм".

Это и есть настоящая "финляндизация", "швейцаризация", "израилизация" и т.д.

И пока мы будем "палити вату" и "жечь вышивату", нас будут поджигать со всех сторон.

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