Хаб вместо буфера. Почему ключ к защите интересов Украины находится в Берлине и Пекине

Еще год назад я опубликовал ряд аналитических прогнозов, которые сейчас в контексте встречи президентов США и РФ, полностью оправдались. Попробую сформулировать тезисно.

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США переживают очередной, можно сказать экзистенциальный вызов в виде набирающего экономическую и технологическую мощь Китая.

КНР уже в торговом плане победила Америку и сравнялись с ней экономически. На очереди, технологический и военный отрыв, который может произойти до 2050-года.

Если США проиграет конкурентную борьбу Китаю, то проиграет всю Азию, а затем и весь мир.

Америке нужен замкнутый на себе Китай, без геополитических амбиций, выходящих за пределы сопредельных с ним стран.

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Ключевой геополитический треугольник на ближайшие 10 лет: РФ — Китай — США. Именно в рамках него и будет разыгрываться "третий лишний", а также формироваться базовые мировые силы и противосилы.

[ + – ] Если бы не война, Украина могла бы стать хабом в логической цепочке китайской экономической экспансии в ЕС.

[ + – ] "Новый Шелковый путь" Китая плнирует охватить весь мир.

В 80-х, играя в аналогичном треугольнике, США удалось сделать третьим лишним СССР, сейчас они хотят проделать тоже самое с Китаем.

США неоднократно становились сильнее после каждого такого вызова, но нынешняя ситуация уже не столь очевидна. Все внутренние дисбалансы и дефициты американской финансовой, экономической и социальной систем, компенсируются за счет конвертации в капитал геополитического доминирования США в мире.

Превращение США в большую, но региональную экономику, чревато и для них, и для мира, колоссальным потрясением, и Вашингтон будет делать все, чтобы сохранить свое мировое лидерство, устраняя угрозу в виде растущего Китая, который также хочет получить "конвертор" для покрытия своих дисбалансов.

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И Пекин это уже делает, инициируя создание глобальной паназиатской зоны свободной торговли из 15 ключевых экономик региона, включая Японию, Австралию и Южную Корею.

А США реагируют на это, создавая свой новый индо-тихоокеанский блок AUKUS и, букально, вырывая Австралию из нового торгового союза с Пекином.

Сейчас на очереди Канада, которая решила создать ЗСТ со странами АСЕАН. Да, в этом блоке нет Китая, но сам азиатский крен северного партнера уже настораживает Вашингтон.

Насколько важна проблематика Украины для США в подобных реалиях? Примерно так же, как был важен Кипр в 1974-м году во время турецкого вторжения. Турция, как член НАТО и важный партнер США в регионе, оказалась важнее, чем интересы киприотов, у которых отобрали 40% территории и половину столицы.

Именно поэтому нас ожидает "заморозка" конфликта, такая же как и на Кипре, только без миротворческих войск.

Но Кипр приняли в ЕС и не приняли в НАТО. Просто Кипр — это 1 млн. человек и у него есть адвокат в виде Греции. А нас 40 млн. и адвокатов у Украины нет, поэтому нам навяжут сценарий Молдова-Приднестровье.

Это вовсе не значит, что риска активизации конфликта нет вовсе. Но минимизировать его можно только экономически, став важным элементом глобальных экономических и логистических цепочек.

Войны очень легко начинаются в буферных странах и почти никогда — в хабовых.

Фактор суэцкого канала помирил Израиль и Египет, а буферность Афганистана стоила ему десятилетий войны.

В общем, защита наших интересов лежит в двух столицах: Берлине и Пекине. Если нам удастся стать интересными для них, войны в Украине не будет никогда.

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