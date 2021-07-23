Зачем Си разговаривал с Зе? Что Китаю нужно от Украины

В немногочисленных, как для масштаба такого события, комментариях телефонного разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, о котором я уже писал в опубликованной Фокусом колонке, обращает внимание игнорирование ряда обстоятельств. За кадром остается вопрос о мотивации китайской стороны и возможных выгодах для стороны украинской.

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Последние семь лет одним из самых популярных сюжетов международной политики Украины является ожидание разговора очередного гетьмана с Самим. Снизойдет ли и когда именно, удостоит аудиенции или ограничится общением по телефону, будет ли в добром настроении или снова нашепчут нехорошее злые советники?

Год шел за годом, в Вашингтоне на смену Обаме пришел Трамп, того сменил Байден, а в Киеве Петра Порошенко — Владимир Зеленский. Менялись физиономии украинских и американских президентов, но не менялась сама атмосфера легкой истерики, многажды описанная саркастичными классиками.

Неожиданное известие о телефонном разговоре Зеленского с лидером единственного государства, которое Джо Байден признает полноценным соперником США, должно было бы стать в Украине сенсацией недели, если не месяца. Увы, но отставка Арсена Авакова оказалась для большинства СМИ и публичных экспертов намного более важной новостью.

Этот факт исчерпывающим образом характеризует их кругозор и готовность к осмыслению тектонических процессов, происходящих в мире. Провинциализм местночтимых гуру, помноженный на невнимание к деталям привели к тому, что ряд значимых аспектов украино-китайских отношений по-прежнему ускользают от внимания украинской громады.

Для начала — несколько замечаний общего характера.

Личное общение это всегда вопрос статуса. Лидер одного из крупнейших и влиятельнейших государств мира — человек с чрезвычайно высоким статусом. Еще не Сын Неба, но довольно близко. У руководителя самого бедного государства на европейском континенте и статус соответствующий. В ситуации общения двух лиц с настолько разным весом тот, у кого он выше, фактически оказывает одолжение своему визави, символически поднимая его на свой уровень.

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При этом, общение такого рода предполагает взаимную у нему готовность и желание. Зеленский не может просто взять и позвонить Байдену, Меркель или Си. Он просто не имеет для этого достаточного веса, его статус слишком мал.

Поэтому, собственно говоря, столько душевных волнений вызывает в Украине ожидание разговора с первым лицом государства, все еще воспринимаемого у нас, как мировой гегемон. Будь у Зеленского возможность, он бы каждый день разговаривал по телефону с теми, кто определяет мировую политику. Хотя бы пиара ради. Но такой возможности у него нет.

Ввиду вышесказанного разговор между Си и Зе это именно звонок первого второму. Будет разговор или нет в этой паре определяет именно первый, а не второй. Это именно разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, который для чего-то ему, Си Цзиньпину, оказался необходим именно сейчас.

Что бы это могло быть?

В публикации китайского государственного информагентства Синьхуа подробный пересказ слов товарища Си заканчивается абзацем, где упоминается "высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" как возможность для продвижения сотрудничества в области инфраструктуры, в сфере железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа".

Для тупых и невнимательных английская версия новости украшена картинкой с изображением локомотива, тянущего товарный состав. Подпись под ней гласит "Товарный состав X9081 "Китай — Европа" покидает Урумчи, столицу северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района, направляясь в Полтаву, Украина 29 октября 2017 года". Казалось бы, все предельно понятно.

[ + – ] 1 апреля 2020 года. Выгрузка гуманитарной помощи из Китая в международном аэропорту Борисполь в Киеве, Украина. (Xinhua/Li Dongxu)

Однако в новостной заметке на сайте президента Украины о железнодорожном сообщении Китай — Европа, которое так занимает китайского лидера, не сказано ни слова. Вместо этого Владимир Зеленский "отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства".

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Аналогичные идеи озвучивает абсолютное большинство украинских экспертов. "Мы должны оживить коридор, который идёт в обход РФ: из Китая, через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Черное море и порты Одессы. Этот коридор критически важен, потому что тогда мы будем полностью независимы от нашего северного соседа, с которым у нас война", — рассуждает Виктор Довгань, советник делегации ЕС, зам. председателя Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции в 2016-2019 годах.

"Китайцы готовы плыть через Черное море", – сообщил LIGA.net один из руководителей "Слуги народа".

Готовы ли? Тут есть определенные сомнения. Достаточно навести резкость на официальную коммуникацию сторон, как становится понятным и противоречие между их интересами, и предмет общего интереса.

Украина очень хочет участвовать в обслуживании "Одного пути", который методично тянет в Европу Председатель Си. Есть мнение, что прямо сейчас для этого сложилась просто идеальная ситуация. Неожиданный, глубокий и непредсказуемый кризис отношений между Беларусью и ЕС поставил под вопрос транзит через белорусскую территорию. Исходя из логики долгосрочного конфликта с Россией Киев настаивает на использовании транспортных коридоров, которые огибают российскую территорию с юга.

Однако этот маршрут однозначно не может быть интересен китайцам. Железнодорожный маршрут из КНР в ЕС через территорию России это минимальные издержки и риски. В идеале контейнер, набитый айфонами, загружается на ж/д-платформу в Шеньчжене и далее мчит без остановок через всю Евразию, меняя несколько раз колею прямо на ходу с помощью специальных решений.

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Путь через Каспийское и Черное моря означает, во-первых, сразу четыре дополнительных перевалки контейнера между железнодорожным и морским транспортом. Это и дорого, и долго. Во-вторых, в море китайцы неизбежно сталкиваются со своим основным конкурентом, причем, далеко от своих баз, без единого шанса на эффективную поддержку собственного флота.

Представляется очевидным, что КНР нужен именно сухопутный маршрут в Европу. Поэтому, без вариантов, КНР заинтересована в России. Однако у России и Евросоюза нет собственной границы, а Калининградский анклав не в счет. Сухопутный маршрут "Европа — Китай" предполагает участие или Украины, или Беларуси, или их обеих. Беларусь, по сути, уже вышла из игры и, вполне возможно, надолго.

Единственный шанс для КНР сохранить оптимальный для них вариант связан с Украиной.

Но здесь возникает препятствие иного плана, ничуть не менее серьезное, нежели белорусский кризис. Очевидно, что российско-украинский конфликт делает невозможным маршрут, пролегающий через оба государства. Си это знает, однако продолжает делать ставку именно на этот вариант.

Это имеет смысл только в том случае, если он считает реалистичным прекращение украино-российского конфликта. Не заморозку, но именно долгосрочное устойчивое решение.

Улавливают ли этот момент украинские дипломаты? Представляют ли, каким образом можно эту карту разыграть? Не факт, не факт…