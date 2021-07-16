Китайский поворот Зеленского: что он сулит Украине?

Неожиданный "разворот на восток", который происходит на наших глазах в заявлениях целого ряда представителей власти, ставит перед Украиной множество вопросов. Экспертное сообщество, привыкшее смотреть на мировую политику через призму "евроатлантической интеграции", явно не справляется с осмыслением происходящего. Давайте посмотрим на аргументы pro и contra.

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В уже вполне явном решении администрации Зеленского сделать ставку на отношения с КНР обращает внимание его импульсивность. Всего лишь четыре месяца назад, 23 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении предприятия "Мотор Сич" государству.

Неожиданный звонок. Телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Острейший конфликт вокруг одной из немногих "жемчужин" отечественного ВПК производил однозначное впечатление акции, направленной против КНР. Казалось, украинская дипломатия сделала традиционный выбор в пользу США и дальше нас ожидает сворачивание отношений с Китаем.

Однако 13 июля стало известно о телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Он поставил жирную точку в целой череде событий, которые знаменовали без преувеличения радикальный разворот во внешней политике Украины. И речь не только о китайском кредите на "Большое строительство", но и о договоренностях двух лидеров о подписании соглашения об украино-китайском безвизе.

Характер и масштаб происходящих изменений вызывают острую критику со стороны экспертного сообщества. Нельзя не согласиться, что такого рода шагам должна предшествовать адекватная коммуникация органов власти. Граждане имеют право выслушать аргументы "за" и "против", понаблюдать за профессиональной публичной дискуссией.

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Очевидное желание администрации Зеленского единолично определять внешнюю политику, игнорируя вообще все, что представляется ей неудобным или несвоевременным, провоцирует острую критику как оппонентов, так и экспертного сообщества в целом. К сожалению, эта критика традиционно носит во многом предвзятый и конъюнктурный характер.

В качестве примера можно привести статью директора европейских программ Фонда "Возрождение" Дмитрия Шульги, которая была опубликована в начале июля в "Европейской правде". Полемизируя с "восточным разворотом" украинской дипломатии, г-н Шульга обвинил, среди прочего, КНР в том, что она отказывается поддерживать Украину при голосованиях в ООН. "Является ли ответ на вопрос "чей Крым?" критерием для определения "стратегического партнерства"?" — вопрошает он.

Понятно, что это вопрос риторический, который предполагает только один вариант ответа. Таким же риторическим г-н Шульга полагает вопрос должны ли стратегические партнеры поддерживать друг друга при голосованиях в ООН.

Между тем практика международной дипломатии много сложнее нехитрого "Навіки з Америкою!", как раньше "Навіки з Москвою!"

Ознакомление с практикой международных отношений позволяет сделать вывод, что статус стратегического партнера и даже ближайшего союзника не предполагает обязательную поддержку в ООН и на других площадках.

"Тайвань наш" и оккупация Крыма

Эмоции, которыми бурлит украинское общество в связи с "неправильными" голосованиями тех или иных партнеров обусловлены инфантильным, незрелым отношением к себе и окружающим.

Голосование в ООН является результатом множества компромиссов. Не стоит рассматривать отказ поддержать ту или иную резолюцию либо голосование "против" как выпад против Украины. Хотя бы потому, что сама Украина регулярно оказывается в аналогичной ситуации в отношениях со странами, которые считает вполне дружественными.

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Так, Украина традиционно не поддерживает в ООН США по ряду принципиальных вопросов, включая независимость Косово и аннексию Голанских высот Израилем. С другой стороны, голосование по резолюциям, осуждающим нацизм или американскую блокаду Кубы, традиционно разводит по разные стороны Украину и ее европейских партнеров типа Германии и Франции.

Со своей стороны, не только КНР, но также Индия и даже Израиль регулярно воздерживаются при голосовании по вопросам, связанным с оккупацией Крыма.

[ + – ] 2018 год. Петр Порошенко и Си Цзинпин. Украина взяла кредит у Китая для постройки моста в Кременчуге. Общая сумма проекта - 340 млн долларов. Фото: Укринформ.

При этом Китай последовательно отказывается признавать результаты референдума 2014 года и последующую аннексию Крыма Россией, а также выступает за урегулирование конфликта на востоке Украины на условиях соблюдения территориальной целостности страны. Соответствующие заявления являются обязательным элементом буквально каждых официальных встреч представителей Украины и КНР.

В этом нет ничего удивительного — у КНР есть собственный Крым в виде проблемы Тайваня. Политика "одного Китая" для Пекина намного важнее комфорта Владимира Путина, поэтому можно не опасаться неприятностей с этой стороны.

Почему Киев по-настоящему важен Пекину

Говоря о проблеме взаимной поддержки на международных площадках, нельзя не упомянуть эпизод, имевший место в конце июня. Как утверждает агентство Associated Press, сначала Украина присоединилась к заявлению касательно ситуации с правами человека в Синцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Двумя днями позже ее подпись была отозвана.

По словам цитируемых агентством неназваных дипломатов западных стран, Киев пошел на этот шаг под давлением представителей Китая, которые-де угрожали остановить поставки китайских вакцин.

Несмотря на то, что речь идет о сведениях, почерпнутых из неназванных источников, стоит сформулировать отношение к подобной практике. Уж слишком она похожа на многолетнюю практику "многовекторности", под которой в нашей стране принято понимать банальную беспринципность.

Зеленский и его администрация допустят огромную и, возможно, последнюю ошибку в сфере внешней политики, если решат броситься из одной крайности в другую, сменив одного патрона другим.

Звонок Си Цзиньпина означает, среди прочего, что Киев по-настоящему важен Пекину. Это позволяет избежать унизительного заискивания, однако не означает вседозволенности. Пришло время не только выглядеть, но и вести себя как зрелые люди.