При Порошенко такого не было. Чем рискует Украина, поссорившись с Китаем из-за "Мотор Сич"

Есть знаменитая фраза: "Это хуже, чем преступление. Это ошибка".

Китай – один из наших основных торгово-экономических партнеров. В других странах есть четкая корреляция между таким партнерством и союзническими отношениями. Политика – продолжение экономики, но другими методами.

У нас же в отношении Китая – одна из самых провальных внешнеполитических доктрин. Достаточно вспомнить, что в первый год президентства Зеленского впервые Украина забыла поздравить КНР с национальным праздником – днем независимости.

Принятый у нас закон о декоммунизации тоже сжигает некоторые мосты. Абсурдно сотрудничать в экономической сфере и при этом признавать партнера представителем преступной идеологии.

В череде глупостей на китайском направлении история с "Мотор Сич" – практически финальный аккорд. Хуже может быть только установление дипотношений или консульских с Тайванем, чтобы поддержать американцев.

Китайцы народ злопамятный. Это в Кремле уже били бы посуду, в США выражали обеспокоенность, или пришли сюда все европейские послы. Китайцы не будут делать резких заявлений, но у КНР достаточно рычагов влияния, чтобы подать месть Украине холодной.

Одним из главных событий уходящего года было создание Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), куда входят десять стран Юго-Восточной Азии, плюс Китай, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Индия, Южная Корея.

Через десять лет – это будет огромное экономическое образование, которое затмит Европу и Америку. Его интеграционное ядро –Китай. Через ВРЭП он сможет влиять на торгово-инвестиционную политику таких стран, как Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Япония и свои действия против Украины распространять далеко за пределы наших торговых отношений.

Мы можем потерять Азию, если испортить отношения с Китаем.

В чем закавыка в кейсе "Мотор Сичи" для Украины?

Китайцы никогда не заходят без приглашения, чем отличаются от американцев и европейцев. Они заходят через одобрение политических лидеров.

И этот проект реализовывался под эгидой украинского правительства, о чем сейчас почти никто не говорит.

Все забыли экс-вице-премьера Степана Кубива, который во время визита в Китай рассказывал об открытии совместного завода по производству вертолетных двигателей.

В понимании Китая, вся необходимая процедура захода на рынок с покупкой акций "Мотор Сичи" была соблюдена. Значит, происходящее сейчас — даже не пощечина, а плевок. Если Украина вдруг ошиблась с продажей акций "Мотор Сичи", после заявления Кубива, это уже наша проблема, а не Китая.

Мы можем делать все что угодно, но интересы инвесторов должны были бы быть соблюдены. Теперь же доступ к предприятию закрыт. На Украину подан иск в международный арбитраж и с вероятностью 70-80% китайцы его выиграют. Но введены еще и санкции. И это всегда не об экономике, а о политике.

Мы ввели санкции против китайских инвесторов, которые купили акции предприятия с благословения украинского правительства. Абсурднее не придумаешь.

Вырисовываются негативные моменты.

Первый. Несмотря на заявления нашего МИД, что это частный случай, все понимают, что он системный. Получается, что договариваться об инвестициях в Украину нужно не в Киеве, а в Вашингтоне. Мы должны будем забыть о системных инвесторах. Американцам у нас не интересно, а другие не придут, потому что могут не понравиться американцам.

Второй. Суды с китайскими акционерами мы, скорее всего, проиграем, и потеряем несколько миллиардов долларов.

Третий. Серьезное охлаждение с Китаем, прежде всего, экономическое.

Думаю, в ближайшее время Пекин начнет активно переориентироваться на аграрное сырье из России – кукуруза, подсолнечник, соя, рапс. Россия и сейчас пытается захватить китайские рынки, увеличивая дотации на производство этого сельхозсырья. Китай может попросить Москву ускорить процесс.

Четвертый. Китай начнет активно действовать против нас на азиатском и тихоокеанском пространстве.

Пятый. Вырисовывается опасная конструкция и то, с чего мы начинали. Встает вопрос о создании дипотношений с Тайванем.

США не хотят там быть в одиночестве, им нужна международная поддержка. Туда не влезут Европа, Латинская Америка, Япония, Южная Корея, Индия, Россия и Африка (там китайские инвестиции).

Нужен будет козел отпущения и "вторым будешь" и, возможно, Киеву будут настойчиво рекомендовать дипотношения, или, хотя бы, консульские, с Тайванем.

Сейчас это кажется почти фантастикой. Но во власти настолько полоумные люди, что могут пойти на этот шаг. Это будет точка невозврата и крайне негативные, уже геополитические, последствия.

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Публикуется с согласия автора.