Поглядите на Африку. Чем Украине придется расплачиваться за миллиардный кредит от Китая
Спикеры власти подчеркивают, как прекрасно мы живем без кредитов МВФ. И тут же власть берет миллиард у Китая. Кто там говорит о субьектности страны? Судя по последним новостям, речь идет о субъектности уровня Замбии.
Когда мне пришлось побывать в африканской Замбии. Первое, что я увидел, выйдя из старого оборванного аэропорта, так это "большое строительство" нового терминала китайскими подрядчиками за китайские кредиты.
Полицейские Замбии ездили на новых (даже полиэтилен с кресел не снимали) китайских авто, купленных в Китае за китайские деньги. В обмен на это Китай получил доступ к недрам Замбии, а также полное влияние на политическое руководство страны.
И так во многих странах Африки, Азии, Латинской Америки, где коррумпированная верхушка радостно принимает дешевые китайские деньги, даже не замечая, как полностью отдает свою страну в сферу китайского влияния. Сейчас эти страны во всех международных организациях (от ООН к ИКАО) голосуют, исходя исключительно из интересов Китая.Важно
Вчера стала известна информация, что правительства Украины и Китая подписали соглашение о предоставлении Китаем Украине миллиардного кредита на очередное "большое строительство", читай — пиар-кампанию Зеленского. И коррупционную кормушку для его окружения. Ибо "ковидный фонд" очень быстро закатали в асфальт. Даже половина каденции не прошла.
Владимир Зеленский так любит громко сообщать о своих победах, а здесь — полная тишина. Пожалуй стыдно признаваться о таких победах.Важно
Напомню также, что в то время, когда готовилась кредитное соглашение с Китаем, Украина отозвала свою подпись под международным документом о нарушении Китаем прав уйгуров. Этот документ инициировала Канада и поддержали 30 стран Запада. Украина начала поддержала, а затем отозвала свою подпись. Сделала это также тайно, даже не сообщив своих послов в этих странах. Об отзыве подписи послы узнали из новостей.Важно
Сегодня спикеры власти нам рассказывают, как прекрасно мы живем без кредитов МВФ. И тут же власть берет миллиард в Китае. При этом, Китай, в отличие от МВФ, не ставит условием получения кредита реформирования страны и борьбу с коррупцией. Наоборот, как раз коррупция является движущей силой сотрудничества Китая с любой страной.
Что вы там постоянно нам рассказываете о субъектность, Владимир Александрович? Судя по последним новостям, речь идет о субъектности уровня Замбии.