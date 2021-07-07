Подивіться на Африку. Чим Україні доведеться розплачуватися за мільярдний кредит від Китаю

Коли мені довелося побувати в африканській Замбії. Перше, що я побачив, вийшовши зі старого обірваного аеропорту, то це "велике будівництво" нового терміналу китайськими підрядниками за китайські кредити.

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Поліцейські Замбії їздили на нових (навіть поліетилен з крісел не знімали) китайських авто, куплених у Китаї за китайські гроші. В обмін на це Китай отримав доступ до надр Замбії, а також повний вплив на політичне керівництво країни.

І так у багатьох країнах Африки, Азії, Латинської Америки, де корумпована верхівка радо приймає дешеві китайські гроші, навіть не помічаючи, як повністю віддає свою країну у сферу китайського впливу. Наразі ці країни у всіх міжнародних організаціях (від ООН до ІКАО) голосують, виходячи винятково з інтересів Китаю.

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За Порошенка такого не було. Чим ризикує Україна, посварившись з Китаєм через "Мотор Січ"

Учора стала відома інформація, що уряди України і Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове "велике будівництво", читай — піар-кампанію Зеленського. І корупційну годівницю для його оточення. Бо "ковідний фонд" дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції не пройшла.

Володимир Зеленський так любить голосно повідомляти про свої перемоги, а тут — повна тиша. Мабуть, соромно зізнаватися про такі перемоги.

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Два гіганти. Шість причин, які заважають Індії повторити успіх Китаю

Нагадаю також, що в той час, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом про порушення Китаєм прав уйгурів. Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн Заходу. Україна спочатку підтримала, а потім відкликала свій підпис. Зробила це також таємно, навіть не повідомивши своїх послів у цих країнах. Про відкликання підпису посли дізналися з новин.

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Два гіганти. Шість причин, які заважають Індії повторити успіх Китаю

Сьогодні спікери влади нам розповідають, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому, Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співробітництва Китаю з будь-якою країною.

Що ви там постійно нам розповідаєте про суб'єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, мова йде про суб'єктність рівня Замбії.

Першоджерело.