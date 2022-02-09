Третий лишний. Почему США не пойдут на сделку с Москвой против Пекина

Отношения в треугольнике США-Россия-КНР так часто упоминаются в контексте нынешней ситуации вокруг Украины и требований "гарантий безопасности", что стоит обратить внимание на основные причины, побуждающие западные элиты к отказу от конкордата с Москвой против Пекина (по модели США + КНР против СССР в 1970-80е гг.)

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1. Комплекс триумфатора. Спустя 30 лет после крушения Советского Союза и роспуска Организации Варшавского Договора, американцы и их союзники по-прежнему считают Россию проигравшей стороной в прошлой холодной войне. Более того, очевидно, что позиции современной России гораздо слабее положения доперестроечного СССР — у нее нет блока надежных союзников, отсутствует универсально привлекательная идеология, влияние на пост-советском пространстве скукоживается, неспособность обеспечить прозрачный транзит увеличивает разрыв между властью и обществом и риски внутриполитической дестабилизации в будущем.

С точки зрения западных стратегов, время играет на них, стоит лишь следовать успешному прецеденту времен противостояния СССР: усиление экономического давления, ужесточение экспортного контроля, провоцирование на дорогостоящую гонку вооружений, наращивание военно-политического давления по контуру, и т.д.

2. Геополитический кульбит Никсона/Киссинджера с выстраиванием партнерства с Пекином против Москвы был реализован на фоне крайне неудачной для США Вьетнамской войны, ослабления американских позиций в ЮВА, снижения привлекательности американских идеологических установок в контексте антиколониального движения и лево-националистического подъема в странах "третьего мира", существенного роста внутренней напряженности в Америке (массовые антивоенные протесты, студенческое движение, левый радикализм).

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Разморозка отношений с Китаем и разрядка с СССР предоставили американцам десятилетие на выход из войны во Вьетнаме, укрепление внешнеполитических позиций, стабилизацию внутриполитической обстановки, дали возможность подготовиться к решительному рейгановскому наступлению на советскую систему.

Такая десятилетняя передышка была бы сейчас полезна (откровенно говоря — необходима как воздух) России. Но она не нужна Вашингтону: американцы не увязли в кровопролитной войне, серьезной угрозы их идеологическому доминированию нет.

Несмотря на рост политической поляризации, издержки правого популизма Трампа, активность BLM и др. течений, реальный уровень напряжения в американском обществе сегодня значительно ниже, чем в конце 1960-х — начале 1970-х. К тому же, американские власти научились более эффективно купировать угрозы внутренней дестабилизации.

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Иными словами, американский истеблишмент чувствует себя сегодня более уверенно, чем 50 лет назад и не видит смысла идти на существенные уступки.

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3. Российское общество "заточено" на Запад не только в экономическом плане, но и в культурном. Попроси любого российского пограничника или полицейского назвать 3-5 зарубежных музыкантов и он легко назовет примерно тех же исполнителей, что и московский хипстер или питерский интеллигент. Попроси назвать 2-3 китайских — и реакцией будет ступор.

На Западе понимают, что у российского сближения с Китаем (в противовес западному давлению) есть известные ограничители. Понимают и то, что эти ограничители принимаются во внимание как минимум частью российского силового блока. Поэтому, с точки зрения Вашингтона и некоторых европейских союзников США, подталкивание Москвы к реализации плана "Крепость Россия" даже предпочтительнее нынешнего уровня конфронтационного взаимодействия, т.к. скорее приведет к желаемому результату.

4. Размораживание отношений США с КНР в начале 1970-х гг. сыграло ключевую роль в модернизации китайской экономики, преобразовании китайского общества и усилении государства (открытие западных рынков сбыта, технологический трансфер, укрепление международного статуса и др.) Запад одержал победу в холодной войне с СССР (в том числе) с помощью Китая, успевшего вырасти из сравнительно слабого оппонента конца 1960-х в серьезного конкурента.

Вашингтон не готов расплачиваться усилением России за партнерство в противостоянии Пекину.

Первоистоочник.