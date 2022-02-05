Две горы против града на холме. Как союз Китая и России меняет расклад сил в мире

Твин Пикс или "Две вершины" новой геополитики.

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РФ и Китай сделали совместное заявление, которое более правильно называть черновиком будущего стратегического соглашения.

Речь о создании Большого Евро-Азиатского партнерства, написанного, в обращении с большой буквы (то есть, речь идет не о наборе дежурных эпитетов). Китайцы уже окрестили данный союз как "Две Горы".

С этого дня между полюсами современного мира началась открытая война за смыслы.

Продвижение той или иной стороны в сторону соперника, будет расцениваться как прямая агрессия и угроза. Реакция на такие действия со стороны нового союза будет совместной.

В рамках нового союза будет создаваться самодостаточная экономическая модель развития и технологическая автаркия (что, кстати, согласуется с недавними решения на съезде КПК и новыми пятилетними планами развития КНР).

Здесь стоит отметить, что Китай крайне редко соглашается на двусторонние стратегические заявления, предпочитая солировать.Все-таки, Поднебесная. Но тут Пекин согласился на дуэт.

[ + – ] Китай крайне редко соглашается на двусторонние стратегические заявления, предпочитая солировать.Все-таки, Поднебесная. Но в случае России Пекин согласился на дуэт.

Я уже давно пишу о формировании новых геополитических треугольников и о новом балансе сил и противосил в "новом, дивном мире".

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Ключевая мировая ось, которая формируется на наших глазах — это ось: Берлин — Москва — Пекин.

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С вариативным расширением треугольника в четырехугольник — включение Тегерана.

Что и подтверждают такие события как военные учения флотов Ирана, РФ и Китая в Ормузском проливе, блокирующий регламент Германии по санкциям в отношении Ирана и создание механизма поддержки торговых обменов в части банковских транзакций между ЕС и Ираном в обход SWIFT.

Это то, о чем я пишу уже года два.

Сперва в Украине, это вызывало смех, затем молчаливое игнорирование. А сейчас, об этом пишут "патриотические" блогеры, как о своем "открытии", прямо спешат поведать эту новость друг другу, оспаривая "первенство". А "первенство" у них запоздало как минимум на два-три года.

Нынешняя медийная атака на Украину со стороны западных СМИ, уже для многих открылась в своей очевидности как система "слива" дезиинформации со стороны спецслужб.

Часть думающих украинцев с критическим мышлением прозрела, но для многих до сих пор нет логического ответа на вопрос: Зачем? Какова цель?

Об этом я тоже писал.

Для США в ближайшее время предстоит напряженнейший трек по сдерживанию Китая. Это борьба заберет почти весь геополитический ресурс Америки.

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Кроме того, для Вашингтона нельзя ни в коем случае допустить цементирование оси Берлин — Москва — Пекин. Это, если хотите, экзистенциональный вызов для США.

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Противостояние будет разворачиваться во всех плоскостях современных холодных войн: экономической, идеологической, информационной, социальной, ментальной, технологической, торговой, финансовой и даже военной (без глобального столкновения).

В этих условиях, Америке нужно перевести конфликт в Украине в режим прочного status quo. Насколько это возможно.

Сейчас Украина находится в фазе ни мира, ни войны и скорость активации острого конфликта измеряется часами, как недавно в Нагорном Карабахе. Нужно качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Как в лечении хронической болезни — обострить ее течение.

Это как на некоторых лекарствах пишут: "в первые дни возможно ухудшение состояния и более выраженные симптомы".

США нужно успеть до того момента, когда Китай возьмется за Тайвань.

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США нужно остановить продвижение Китая в Афганистан. США нужно не допустить континентальной сцепки: Китая с Афганистаном, Пакистаном и Ираном.

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Значит ситуацию нужно качнуть в ту или иную сторону, но с одним и тем же результатом — заморозка.

Если первым дрогнет Киев — значит приднестровская модель урегулирования конфликта на Донбассе.

В таком случае получаем молдавский сценарий: угрозы войны нет, но территория продолжает оставаться в эпицентре скрещивания разнонаправленных векторов развития, блокируя усиление государства.

При этом, контрольный пакет будет оставаться за США, а блокирующий — за РФ. Так это работает в Кишиневе.

Если же дрогнет Москва — значит пакет новых санкций и вновь заморозка по грузинскому сценарию 2008-го года.

То есть, при любом раскладе, после скоротечного обострения, происходит высвобождение геополитического ресурса для переброски оного в Азию, в индо-тихоокеанский регион.

Пока все карты спутывает бездействие Киева и Москвы. Киев не спешит реализовывать минские соглашения, Москва не спешит нападать.

Это приводит к эксцессу исполнителя — как в случае с изданием Блумберг, которое опубликовало срочное сообщение, помеченное красным, о якобы начале нападения РФ на Украину.

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Если пауза затянется еще на несколько месяцев, авторы медийной атаки и вовсе окажутся в дураках.

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Что не помешает части экспертов в Украине, доказывать, что "будем считать, что все уже было".

В любом случае, медийная накрутка будет продолжаться по начала первой фазы обострения на китайском направлении.

После чего, Вашингтону, возможно, придется "работать" на два фронта. И все усилия администрации Байдена сейчас направлены на недопущение этого сценария.

А для Украины, ключи мира и развития сейчас находятся в двух столицах: Берлине и Пекине.

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