Две горы против града на холме. Как союз Китая и России меняет расклад сил в мире
Россия и Китай сделали совместное заявление, которое можно называть черновиком будущего стратегического соглашения. С этого дня между полюсами современного мира началась открытая война за смыслы. Ключевая мировая ось, которая формируется на наших глазах — это ось Берлин — Москва — Пекин.
Твин Пикс или "Две вершины" новой геополитики.
РФ и Китай сделали совместное заявление, которое более правильно называть черновиком будущего стратегического соглашения.
Речь о создании Большого Евро-Азиатского партнерства, написанного, в обращении с большой буквы (то есть, речь идет не о наборе дежурных эпитетов). Китайцы уже окрестили данный союз как "Две Горы".
С этого дня между полюсами современного мира началась открытая война за смыслы.
Продвижение той или иной стороны в сторону соперника, будет расцениваться как прямая агрессия и угроза. Реакция на такие действия со стороны нового союза будет совместной.
В рамках нового союза будет создаваться самодостаточная экономическая модель развития и технологическая автаркия (что, кстати, согласуется с недавними решения на съезде КПК и новыми пятилетними планами развития КНР).
Здесь стоит отметить, что Китай крайне редко соглашается на двусторонние стратегические заявления, предпочитая солировать.Все-таки, Поднебесная. Но тут Пекин согласился на дуэт.
Я уже давно пишу о формировании новых геополитических треугольников и о новом балансе сил и противосил в "новом, дивном мире".Важно
Ключевая мировая ось, которая формируется на наших глазах — это ось: Берлин — Москва — Пекин.
С вариативным расширением треугольника в четырехугольник — включение Тегерана.
Что и подтверждают такие события как военные учения флотов Ирана, РФ и Китая в Ормузском проливе, блокирующий регламент Германии по санкциям в отношении Ирана и создание механизма поддержки торговых обменов в части банковских транзакций между ЕС и Ираном в обход SWIFT.
Это то, о чем я пишу уже года два.
Сперва в Украине, это вызывало смех, затем молчаливое игнорирование. А сейчас, об этом пишут "патриотические" блогеры, как о своем "открытии", прямо спешат поведать эту новость друг другу, оспаривая "первенство". А "первенство" у них запоздало как минимум на два-три года.
Нынешняя медийная атака на Украину со стороны западных СМИ, уже для многих открылась в своей очевидности как система "слива" дезиинформации со стороны спецслужб.
Часть думающих украинцев с критическим мышлением прозрела, но для многих до сих пор нет логического ответа на вопрос: Зачем? Какова цель?
Об этом я тоже писал.
Для США в ближайшее время предстоит напряженнейший трек по сдерживанию Китая. Это борьба заберет почти весь геополитический ресурс Америки.Важно
Кроме того, для Вашингтона нельзя ни в коем случае допустить цементирование оси Берлин — Москва — Пекин. Это, если хотите, экзистенциональный вызов для США.
Противостояние будет разворачиваться во всех плоскостях современных холодных войн: экономической, идеологической, информационной, социальной, ментальной, технологической, торговой, финансовой и даже военной (без глобального столкновения).
В этих условиях, Америке нужно перевести конфликт в Украине в режим прочного status quo. Насколько это возможно.
Сейчас Украина находится в фазе ни мира, ни войны и скорость активации острого конфликта измеряется часами, как недавно в Нагорном Карабахе. Нужно качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Как в лечении хронической болезни — обострить ее течение.
Это как на некоторых лекарствах пишут: "в первые дни возможно ухудшение состояния и более выраженные симптомы".
США нужно успеть до того момента, когда Китай возьмется за Тайвань.Важно
США нужно остановить продвижение Китая в Афганистан. США нужно не допустить континентальной сцепки: Китая с Афганистаном, Пакистаном и Ираном.
Значит ситуацию нужно качнуть в ту или иную сторону, но с одним и тем же результатом — заморозка.
Если первым дрогнет Киев — значит приднестровская модель урегулирования конфликта на Донбассе.
В таком случае получаем молдавский сценарий: угрозы войны нет, но территория продолжает оставаться в эпицентре скрещивания разнонаправленных векторов развития, блокируя усиление государства.
При этом, контрольный пакет будет оставаться за США, а блокирующий — за РФ. Так это работает в Кишиневе.
Если же дрогнет Москва — значит пакет новых санкций и вновь заморозка по грузинскому сценарию 2008-го года.
То есть, при любом раскладе, после скоротечного обострения, происходит высвобождение геополитического ресурса для переброски оного в Азию, в индо-тихоокеанский регион.
Пока все карты спутывает бездействие Киева и Москвы. Киев не спешит реализовывать минские соглашения, Москва не спешит нападать.
Это приводит к эксцессу исполнителя — как в случае с изданием Блумберг, которое опубликовало срочное сообщение, помеченное красным, о якобы начале нападения РФ на Украину.Важно
Если пауза затянется еще на несколько месяцев, авторы медийной атаки и вовсе окажутся в дураках.
Что не помешает части экспертов в Украине, доказывать, что "будем считать, что все уже было".
В любом случае, медийная накрутка будет продолжаться по начала первой фазы обострения на китайском направлении.
После чего, Вашингтону, возможно, придется "работать" на два фронта. И все усилия администрации Байдена сейчас направлены на недопущение этого сценария.
А для Украины, ключи мира и развития сейчас находятся в двух столицах: Берлине и Пекине.