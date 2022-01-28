Испорченный телефон. Пять ключевых разногласий между Украиной и США

Вот эта мутная история с легкой руки CNN про телефонный разговор Байдена и Зеленского явно имеет целью подсветить разногласия, реально существующие между сторонами.

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Нет, конечно, CNN — самый "надежный" в мире источник информации, спору нет. Проверено много раз, начиная с 2003 года.

Но такие материалы не появляются просто так. С точки зрения надежности, инфа в статье CNN максимально размытая, а первоисточник данных, как обычно, ноунэйм и аноним, причем с украинской стороны.

Но здесь более важным является сам сигнал: между США и Украиной не все гладко в отношении РФ. И вот это правда, так как несмотря на всю публичную браваду и красивые декларации, позиции у нас разные.

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Если их раскладывать, то я бы выделил пять параметров, по которым у Украины с США расходятся позиции:

Восприятие ситуации. Украинские власти рассматривают ситуацию украиноцентрично, как возвращение к масштабному противостоянию РФ и Запада, в котором Запад объединится и нанесет по РФ удар. В Штатах все это видят как возможность сторговаться с Москвой против Китая. Аудитория. Украинские власти работают на внутреннюю аудиторию, и не хотят разгонять лишнюю панику из-за военного дискурса, жертвуя своей экономической и финансовой стабильностью. Вашингтон же наоборот, фокусируется больше на западную аудиторию, отчего их меседжи более агрессивные и нагнетающие. Ведь стоит задача объяснить, что сейчас Карибский кризис 2.0, поэтому надо договариваться. Внутриполитическая повестка. У Зеленского страшно боятся обвалов рейтинга и вспышки протестных настроений в результате каких-либо резких маневров по Донбассу. Байдену же все равно, что тут думают люди, у него своя головная боль — выборы в Конгресс, перед которыми надо показать себя с лучшей стороны. Порог готовности к компромиссам. Украинские власти болезненно воспринимают любые разговоры о компромиссах, опасаясь вызвать волну "зрады". В Вашингтоне же готовы к уступкам по Минску-2, поскольку они не несут существенных рисков для Штатов, и их жизненно-важных интересов. Охват повестки. У США с Россией повестка очень широкая, и карт на руках хватает самых разных. А у Украины это не всегда понимают, так как наша повестка в целом довольно узкая.

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Мы с коллегами еще в январе прошлого года прогнозировали, что изменения внешней политики США приведут к разногласиям с Украиной и буквально поквартально описывали появление этих "раздражительных моментов" в отношениях двух стран.

Украина оказалась не готова к развороту США на Азию, а наши власти в качестве ударных аргументов весь прошлый год использовали старые политические клише и мифы из 2014-2015 годов типа скорого вступления в НАТО, остановки "Северного потока-2" или "драконовских" санкций против РФ, рассчитывая, что Байден — это Обама 2.0.

Но Байден оказался не Обамой 2.0, а Трампом 1.5, да еще и с набором инициатив, которые для нашей повестки слишком далекие и глобальные.

Так что, появление разногласий было неизбежным. Впрочем, и трагедии я здесь не вижу. Наоборот: такая ситуация позволяет наконец выйти на более откровенный разговор с нашими партнерами и с самими собой.

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