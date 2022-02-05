Дві гори проти граду на пагорбі. Як союз Китаю та Росії змінює розклад сил у світі

Твін Пікс або "Дві вершини" нової геополітики.

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РФ і Китай зробили спільну заяву, яку правильніше називати чернеткою майбутньої стратегічної угоди.

Йдеться про створення Великого Євро-Азіатського партнерства, написаного у зверненні з великої літери (тобто йдеться не про набір чергових епітетів). Китайці вже назвали цей союз як "Дві Гори".

З цього дня між полюсами сучасного світу розпочалася відкрита війна за смисли.

Просування тієї чи іншої сторони у бік суперника розцінюватиметься як пряма агресія та загроза. Реакція на такі дії з боку нового союзу буде спільною.

У межах нового союзу створюватиметься самодостатня економічна модель розвитку та технологічна автаркія (що, до речі, узгоджується з нещодавніми рішеннями на з'їзді КПК та новими п'ятирічними планами розвитку КНР).

Тут варто зазначити, що Китай вкрай рідко погоджується на двосторонні стратегічні заяви, воліючи виконувати соло. Все-таки Піднебесна. Але тут Пекін погодився на дует.

[ + – ] Китай вкрай рідко погоджується на двосторонні стратегічні заяви, воліючи виконувати соло. Все-таки Піднебесна. Але у випадку Росії Пекін погодився на дует.

Я вже давно пишу про формування нових геополітичних трикутників і про новий баланс сил і протисил у "новому, чудовому світі".

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Ключова світова вісь, яка формується на наших очах, — це вісь: Берлін — Москва — Пекін.

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З варіативним розширенням трикутника чотирикутник — включення Тегерана.

Що й підтверджують такі події як військові навчання флотів Ірану, РФ та Китаю в Ормузькій протоці, блокувальний регламент Німеччини щодо санкцій стосовно Ірану та створення механізму підтримки торгових обмінів у частині банківських транзакцій між ЄС та Іраном в обхід SWIFT.

Це те, про що я пишу вже років зо два.

Спершу в Україні це викликало сміх, потім мовчазне ігнорування. А зараз, про це пишуть "патріотичні" блогери, як про своє "відкриття", прямо поспішають розповісти цю новину один одному, заперечуючи "першість". А "першість" у них запізнилася як мінімум на два-три роки.

Нинішня медійна атака на Україну з боку західних ЗМІ вже для багатьох відкрилася у своїй очевидності як система "зливу" дезінформації з боку спецслужб.

Частина українців з критичним мисленням прозріла, але для багатьох досі немає логічної відповіді на запитання: Навіщо? Яка ціль?

Про це я також писав.

Для США найближчим часом чекає напружений трек зі стримування Китаю. Ця боротьба забере майже весь геополітичний ресурс Америки.

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Крім того, для Вашингтона не можна в жодному разі допустити цементування осі Берлін — Москва — Пекін. Це, якщо хочете, екзистенційний виклик США.

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Протистояння розгортатиметься у всіх площинах сучасних холодних воєн: економічної, ідеологічної, інформаційної, соціальної, ментальної, технологічної, торгової, фінансової та навіть військової (без глобального зіткнення).

В цих умовах Америці потрібно перевести конфлікт в Україні в режим міцного status quo. Наскільки це можливо.

Зараз Україна перебуває у фазі ні миру, ні війни, а швидкість активації гострого конфлікту вимірюється годинами, як нещодавно у Нагірному Карабаху. Потрібно хитнути чашу терезів у той чи інший бік. Як у лікуванні хронічної хвороби — загострити її перебіг.

Це як на деяких ліках пишуть: "у перші дні можливе погіршення стану та вираженіші симптоми".

США потрібно встигнути до того моменту, коли Китай візьметься за Тайвань.

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США потрібно зупинити просування Китаю до Афганістану. США потрібно не допустити континентального зчеплення: Китаю з Афганістаном, Пакистаном та Іраном.

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Отже ситуацію потрібно хитнути в той чи інший бік, але з тим самим результатом — замороження.

Якщо першим здригнеться Київ — це придністровська модель врегулювання конфлікту на Донбасі.

У такому разі отримуємо молдавський сценарій: загрози війни немає, але територія продовжує залишатися в епіцентрі схрещування різноспрямованих векторів розвитку, блокуючи посилення держави.

При цьому контрольний пакет залишатиметься за США, а блокувальний за РФ. Так це працює у Кишиневі.

Якщо ж здригнеться Москва — це пакет нових санкцій і знову замороження за грузинським сценарієм 2008-го року.

Тобто за будь-якого розкладу, після швидкоплинного загострення, відбувається вивільнення геополітичного ресурсу для перекидання його в Азію, в індо-тихоокеанський регіон.

Поки що всі карти сплутує бездіяльність Києва та Москви. Київ не поспішає реалізовувати мінські угоди, Москва не поспішає нападати.

Це призводить до ексцесу виконавця — як у випадку з виданням Блумберг, яке опублікувало термінове повідомлення, позначене червоним, про початок початку нападу РФ на Україну.

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Якщо пауза затягнеться ще на кілька місяців, автори медійної атаки взагалі опиняться в дурнях.

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Що не завадить частині експертів в Україні, доводити, що "вважатимемо, що все вже було".

У будь-якому випадку, медійна накрутка буде продовжуватися до початку першої фази загострення на китайському напрямку.

Після чого Вашингтону, можливо, доведеться "працювати" на два фронти. І всі зусилля адміністрації Байдена спрямовані на недопущення цього сценарію.

А для України, ключі миру та розвитку зараз перебувають у двох столицях: Берліні та Пекіні.

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