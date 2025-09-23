"Угода століття": чому США роблять ставку на Казахстан і серединний маршрут Нового Шовкового шляху
США намагаються створити новий формат геополітичної "залежності" в Закавказзі та Центральній Азії — як один з інструментів впливу на Китай. Економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ розмірковує про те, як це змінить розстановку сил у Євразії та у світі.
США роблять ставку на Серединний маршрут Нового Шовкового шляху.
Цікавий поворот.
Президент США Дональд Трамп і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв домовилися про "угоду століття".
22 вересня в Нью-Йорку представники двох країн підписали угоду, в рамках якої американська компанія Wabtec поставить до Казахстану вантажні локомотиви на загальну суму 4,2 млрд доларів (приблизно 240-300 одиниць).
Угода фінансується Міжнародним фінансовим центром "Астана".
Казахстан оновить 15-20% парку локомотивів.
Частину грошей дасть у вигляді кредиту Citibank ($900 млн).
У планах і серйозна локалізація виробництва в рамках уже наявного проєкту.
Процитую офіційне повідомлення:
"На майданчику Wabtec у Казахстані — ЛКЗ — планують випускати локомотиви із застосуванням водневих технологій і комплектуючих, а також створити інжиніринговий центр для забезпечення передання технологій.
За підсумками минулих переговорів з локомотивобудівником президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв привітав плани Wabtec інвестувати близько $1 млрд у транспортно-логістичну галузь".
У США назвали угоду "проривною".
Характер співпраці Казахської залізниці зі США суттєво відрізняється від аналогічної співпраці з американцями нашої Укрзалізниці.
Тому що Казахстан купує локомотиви, вироблені за американською технологією, казахським заводом Wabtec Kazakhstan в Астані, який, щоправда, належить американським інвесторам.
А у нас американські локомотиви "локалізовували" шляхом фарбування в брендові кольори УЗ, просто "фарба була дуже дорога".
Завод в Астані з 2009 року виробив уже 600 локомотивів для КТЖ і на експорт. Рівень локалізації — 45%.
Нині завод вийшов на рівень виробництва 75 — 80 тепловозів. З перспективою — 130 одиниць щорічно.
Зрозуміло, що вся ця локомотивна міць призначена для обслуговування руху вантажів зі сходу Казахстану — на захід, у каспійські порти, зокрема Актау.
Тобто і для перевезення транзитних вантажів з Китаю.
США роблять ставки на великі геополітичні проєкти з хорошим профітом.
Головна мета США в Євразії — створювати великі логістичні проєкти з акцентом на технічний вплив на країни Глобального Півдня, наприклад, у Закавказзі та Центральній Азії.
Що в підсумку призведе і до непрямого переплетення проєктів США з інтересами Китаю в регіоні.
Тому і Зангезурський коридор, і Казахстан.
Тобто США намагаються створити новий формат геополітичної "залежності" в Закавказзі та Центральній Азії — як один з інструментів впливу на Китай.
Нинішній Вашингтон — це столиця, куди потрібно привозити проривні ідеї, великі геополітичні проєкти, що обіцяють прибуток і взаємну вигоду.
А не приїжджати постійно канючити нові кредити і розповідати американцям, як можна "витратити їхні гроші".
Ці часи вже минули.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.