"Сделка века": почему США делают ставку на Казахстан и срединный маршрут Нового Шелкового пути

Related video

США делают ставку на Срединный маршрут Нового Шелкового пути.

Интересный поворот.

Президент США Дональд Трамп и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев договорились о "сделке века".

22 сентября в Нью-Йорке представители двух стран подписали соглашение, в рамках которого американская компания Wabtec поставит в Казахстан грузовые локомотивы на общую сумму 4,2 млрд долларов (примерно 240-300 единиц).

Сделка финансируется Международным финансовым центром "Астана".

Казахстан обновит 15-20% парка локомотивов.

Часть денег даст в виде кредита Citibank ($900 млн).

В планах и серьезная локализация производства в рамках уже существующего проекта.

Процитирую официальное сообщение:

"На площадке Wabtec в Казахстане – ЛКЗ – планируется выпускать локомотивы с применением водородных технологий и комплектующих, а также создать инжиниринговый центр для обеспечения передачи технологий.

По итогам прошедших переговоров с локомотивостроителем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы Wabtec инвестировать около $1 млрд в транспортно-логистическую отрасль".

В США назвали сделку "прорывной".

Характер сотрудничества Казахской железной дороги с США существенно отличается от аналогичного сотрудничества з американцами нашей Укрзалізниці.

Потому что Казахстан покупает локомотивы, произведенные по американской технологии, казахским заводом Wabtec Kazakhstan в Астане, который, правда, принадлежит американским инвесторам.

А у нас американские локомотивы "локализовывали" путем покраски в брендовые цвета УЗ, просто "краска была очень дорогая".

Завод в Астане с 2009 года произвел уже 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации — 45%.

Сейчас завод вышел на уровень производства 75 – 80 тепловозов. С перспективой — 130 единиц ежегодно.

Понятно, что вся эта локомотивная мощь предназначена для обслуживания движения грузов с востока Казахстана — на запад, в каспийские порты, в том числе Актау.

То есть и для перевозки транзитных грузов из Китая.

США делают ставки на большие геополитические проекты с хорошим профитом.

Главная цель США в Евразии — создавать большие логистические проекты с акцентом на техническое влияние на страны Глобального Юга, например, в Закавказье и Центральной Азии.

Что в итоге приведет и к косвенному переплетению проектов США с интересами Китая в регионе.

Поэтому и Зангезурский коридор, и Казахстан.

То есть США пытаются создать новый формат геополитической "зависимости" в Закавказье и Центральной Азии — как один из интструментов влияния на Китай.

Нынешний Вашингтон — это столица, куда нужно привозить прорывные идеи, большие геополитические проекты, сулящие прибыль и взаимную выгоду.

А не приезжать постоянно клянчить новые кредиты и рассказывать американцам как можно "потратить их деньги".

Эти времена уже прошли.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.