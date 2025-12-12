9 месяцев 2026 года без помощи: где Украине взять 100 миллиардов долларов

В следующем году для сдерживания российской агрессии Украине нужно хотя бы $100 млрд внешней помощи. Однако обещанного нам финансирования хватит лишь на квартал. Разберемся, где Киеву брать деньги, в то время как Кремль готовится вбросить в "топку войны" еще $160 млрд.

Суверенитет в нынешних условиях — это очень капиталоемкое свойство национальной экономики. Суверенитет требует больших денег, как техническое обслуживание дорогой иномарки.

В этой статье мы в подробностях рассмотрим государственные финансы Украины с акцентом на доступных суммах в 2026 г. Но перед этим сделаем небольшое отступление, чтобы посмотреть "по ту сторону войны", то есть на бюджетный процесс РФ, ведь критически важно сравнить потенциал сторон.

Бюджетный процесс РФ

Основной акцент санкционного давления Запада направлен на нефтегазовый сектор РФ. Но именно его удельный вес в структуре российских бюджетных доходов неуклонно снижается. И чем сильнее санкции — тем падение доли глубже.

То есть нынешняя модель санкций, с одной стороны, ограничивает сырьевой сектор РФ, но с другой, как это ни парадоксально звучит, формирует резистентность бюджета врага к внешним шокам в виде роста доходов несырьевого сектора (ненефтегазового).

Доходы российского федерального бюджета в следующем году составят до $500 млрд, менее 20% ВВП. Россияне направляются к пропорции 20/80 в структуре бюджетных доходов между нефтегазовой и несырьевой компонентами. В 2026 г. они близко подойдут к этой цели: ожидается, что ненефтегазовая экономика даст 78% доходов федбюджета.

Для сравнения, в 2013-м этот показатель составлял 45%, а накануне полномасштабной войны — чуть более 60%.

Итак, уже скоро доля нефтегазовых доходов России будет составлять лишь 22%. При этом дефицит бюджета небольшой — менее 2% ВВП (всегда для понимания бюджетного кризиса смотрите на этот показатель). Даже если убрать все нефтегазовые доходы — дефицит бюджета РФ увеличится до 8% ВВП (хотя он может войти в диапазон 8-15% ВВП, потому что зависимость здесь нелинейная).

Занять на внутреннем рынке в РФ планируют в следующем году примерно $60 млрд в эквиваленте. Номинально — в рублях и юанях. Роловер достаточно высокий: лишь 30% привлечения идет на погашение старых долгов, то есть 70% пойдет на покрытие дефицита бюджета.

Мы уже писали о трех "дарах смерти" в случае финансирования военных расходов. Это источники, которые запускают процесс бюджетной и экономической деструкции.

К ним надо отнести:

длительную прямую эмиссию покрытия дефицита бюджета;

значительное привлечение внешних долгов;

резкое повышение налогов во всей линейке.

В РФ "открыли" один из "даров смерти" — повышение налогов. Базовая ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%. Но там амортизировали этот шаг введением ступенчатой шкалы НДС. То есть сделали то, о чем предлагалось и в Украине: снизили ставку НДС для социальных товаров до 10% (точнее, снизили ее раньше, а в 2026 г. оставили на таком же уровне).

Также увеличили налог на букмекеров (7% с разницы между ставками и выигрышами) и налог на прибыль с 20% до 25%.

Важный момент для малого и среднего бизнеса: изменения в пороге начисления НДС и переходе на него с единого налога. Ранее порог был на уровне 40 млн руб. (это примерно 16 млн грн в эквиваленте). В РФ решили снижать его поэтапно: 20 млн в 2026 г. (8 млн грн в эквиваленте); 15 млн в 2027 г. (6 млн грн в эквиваленте); 10 млн в 2028 г. (4 млн грн в эквиваленте).

Подоходный налог для населения пока не трогают, базовая ставка остается на уровне 13% для доходов до 5 млн руб. в год.

Расходы на армию и войну в РФ составят $155-160 млрд в следующем году. То есть на эти цели пойдет каждый третий рубль доходов федерального бюджета.

В целом, несмотря на замедление российской экономики до околонулевого роста, военные расходы пока не выходят за рамки общих параметрических данных федеральной бюджетной модели.

Простыми словами, РФ в следующем году вбросит в "топку войны" $160 млрд. Для паритетного сопротивления нам нужно бросить примерно столько же. Для сверхтяжелого сдерживания — $100 млрд. Для кровавого удержания стратегических рубежей — $70-80 млрд. А что будет в нашем распоряжении?

Сколько денег нужно Украине

Как известно, Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2026 г. с общим объемом расходов и предоставления кредитов государственного бюджета в 4,8 трлн грн, что более чем на 415 млрд грн больше, чем в 2025 г. (с учетом изменений).

Доходы общего фонда госбюджета на 2026 г. предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд грн (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд грн больше показателя 2025 г. (с учетом изменений).

Приоритетом государственного бюджета Украины на следующий год, ожидаемо, будет оборона и безопасность — 2,8 трлн грн, или 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 г. с изменениями)". Этот сектор профинансируют за счет внутренних источников, преимущественно налоговых. Но соответствующие суммы будут сгенерированы внутренней экономикой только в случае, если около 2 трлн грн, или $50 млрд, социальных и инфраструктурных платежей будут обеспечены за счет внешней поддержки.

Итак, определяем первую сумму, которую надо получить: $50 млрд, без которых внутренняя экономика "не заведется" и не сгенерирует $70 млрд на сектор обороны.

Если взять еще пакет технической поддержки — сумма необходимой внешней помощи возрастает до $100 млрд. Это не обеспечит паритета с расходами РФ, поэтому не даст возможности стратегически изменить ход войны. Но, с другой стороны, такая сумма не позволит и россиянам сделать то же самое.

Источники финансирования и сценарии на 2026 год

Официально государственные заимствования на 2026 г. запланированы в объеме 2 трлн 544,5 млрд грн, из которых 419,6 млрд грн — внутренние, а 2 трлн 124,9 млрд грн — внешние.

По прогнозу, дефицит госбюджета предполагается на уровне до 18,4% ВВП. Чисто по бюджетной росписи, нам нужно привлечь $50-60 млрд внешнего финансирования. Остальное — гранты и внебюджетные поступления. Внутренние заимствования в размере 420 млрд грн закрываются за счет государственных банков.

ЕС дает схожие оценки потребностей Украины во внешнем финансировании.

По оценкам Еврокомиссии, общие военные потребности оцениваются в размере 103 млрд евро. Из них, 52 млрд евро должны обеспечить западные партнеры Украины, остальные — предоставит украинская экономика в виде налогов.

Кажется, в украинском Минфине недавно просто решили продублировать оценки, озвученные в ЕС. Как сообщала пресс-служба министерства, в начале ноября министр финансов Украины Сергей Марченко встречался с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Нилом Кромптоном. Тогда он поблагодарил за поддержку механизма G7 ERA, в рамках которого Великобритания уже предоставила Украине около $2 млрд. Еще около $1 млрд планируется получить в следующем году. Средства направляются на нужды сектора безопасности и обороны.

При этом Марченко отметил, что расходы на сектор безопасности и обороны в 2026 г. запланированы на уровне более $61 млрд (более 60% госбюджета).

Для финансирования социальных и гуманитарных потребностей правительство также нуждается в международной поддержке: "непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026-2027 гг. составляет около $61 млрд".

Итак, помощь Британии остается важной, но явно недостаточной.

На $3 млрд войну не выиграешь и даже не сведешь в ничью. Кроме того, эта сумма явно не соответствует геополитическим амбициям Лондона и уровню отношений с Киевом.

Какие остаются варианты?

По состоянию на сейчас есть три основных источника финансирования Украины со стороны западных партнеров.

Программа сотрудничества с МВФ. По ней согласовано новое финансирование на $8 млрд. Но выделяться эти средства будут в течение нескольких лет и под жесткие обязательства украинского правительства: борьба с коррупцией и повышение налогов, в частности НДС и для ФЛП.

Макрофинансовая помощь в рамках инструмента ERA. В целом это около 45 млрд евро финансовой поддержки, 18,1 млрд евро из которых — вклад Евросоюза. Эти кредиты погашаются за счет доходов от замороженных в ЕС российских суверенных активов. В ноябре 2025 г. Украина получила последний транш по этой программе — 4 млрд евро. Денег по этому направлению больше нет.

Программа Ukraine Facility на 2024-2027 гг. объемом 50 млрд евро, из которых 38 млрд евро могут пойти на финансирование дефицита госбюджета Украины. Мы уже использовали около 26 млрд евро, еще не менее 7,2 млрд будет зарезервировано на 2027 г. (и для этого нужно пересмотреть и дополнить законодательство).

Что нужно для получения дальнейшей помощи от ЕС:

принятие Стратегии урегулирования неработающих кредитов;

вступление в силу Закона Украины "О профессиональном образовании";

вступление в силу постановления Кабинета Министров по закупке социальных услуг за счет средств государственного бюджета;

принятие Стратегии развития малого и среднего предпринимательства;

обнародование исследования о возможности предоставления территориальным общинам статуса юридического лица;

внедрение Дорожной карты процесса отделения надбавки за возобновляемую энергию от тарифа на передачу;

опубликование портфеля инвестиционных проектов по добыче критического сырья;

начало проведения международных конкурсов на заключение Соглашений о разделе продукции (СРП);

вступление в силу распоряжения Кабинета Министров о создании национальной системы торговли выбросами парниковых газов.

Итак, реалистичный план финансирования на 2026 г. — $15 млрд (кредиты МВФ и поддержка ЕС). Это фактически квартальная потребность Украины в средствах, причем минимальная.

Где взять еще $40 млрд?

Есть три варианта — фантастический, радужный и практический.

Фантастический сценарий заключается в предоставлении Украине так называемого репарационного кредита под залог российских активов в ЕС.

Сейчас сумма заблокированных российских активов достигает 200 млрд евро, а размер репарационного кредита рассматривается на уровне $140 млрд. Это финансирование примерно двух лет войны. Но... Бельгия, в которой расположен депозитарий Euroclear (где и заблокированы российские активы), вряд ли согласится на это.

Радужный вариант — деньги предоставит Украине Норвегия за счет своего суверенного фонда, где накоплены доходы от экспорта сырья в целом на $1,5 трлн. Впрочем, норвежцы могут и спросить: а почему украинцы не создали до полномасштабной войны аналогичный фонд для накопления своих сырьевых экспортных доходов?

Практический подход — это расчет на собственные силы для финальной стадии завершения войны.

Рассмотрим третий вариант подробнее.

По состоянию на сейчас, резервы НБУ составляют примерно $49 млрд.

Можно вспомнить и практику выпуска "гринбеков" в США. Там во время Гражданской войны, в июле 1861 г., Конгресс предоставил министерству финансов США право печатать бумажные деньги. Они получили название "гринбеки" или "зеленые спинки", это название потом перешло на американскую валюту в целом.

Условно говоря, это если бы Минфину Украины предоставили право на печатание, например, 1 трлн грн "военных денег" с обязательным обменом на доллар за счет резервов НБУ.

Но надо понимать, что такие источники финансирования войны — билет в один конец. Это, условно, выигрыш времени на завершение войны.

С другой стороны, какие альтернативы?

Наши западные партнеры оказались перед тяжелой дилеммой: либо конфисковать российские активы (что может нанести удар по глобальному статусу евро), либо начать финансировать Украину напрямую за счет доходов бюджетов европейских стран.

И к этому в ЕС, очевидно, не готовы. Особенно ко второму варианту.

