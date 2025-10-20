Отопительный сезон на грани: почему у Украины не хватает газа уже осенью

Касательно запасов газа на зиму.

Да, ключевая причина проблем с формированием запасов газа на зимний период — это удары россиян по газовой инфраструктуре и местам добычи.

Тут и спорить нечего.

Но!

Никакие причины, связанные с войной, не отменят тот факт, что коннекторы на западной границе по импорту газа в наши подземные газовые хранилища были заполнены летом на 40–60%, а не на 100%.

Был упущен уникальный момент для закачки газа в хранилища по сезонно минимальной цене, пока мощности по прокачке импортного ресурса позволяли наращивать запасы газа на зиму.

Готовь сани летом. Почему этот принцип оказался неизвестным для "Нафтогаза"?

А теперь ряд представителей набсовета НАК-а пытается "отмазать" руководство компании, делая вид, что иных причин газового дефицита, кроме военных, не существует.

Но такая причина есть — незаполненные летом на всю мощность импортные коннекторы по закачке газа.

А теперь, даже при 100% заполнении точек импорта, при условии длительного повреждения внутренней газодобычи, полностью нивелировать риски отопительного сезона нельзя.

Поэтому и придется полагаться на погоду и начинать отопительный сезон как можно позже и завершать его как можно раньше.

