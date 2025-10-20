Отопительный сезон на грани: почему у Украины не хватает газа уже осенью
Газа в Украине уже не хватает, поэтому отопительный сезон начнут как можно позже и закончат как можно раньше. Экономист Алексей Кущ соглашается с тем, что проблемы в этой сфере во многом вызваны войной, но задает вопрос: почему не сформировали нужные запасы газа летом, когда его можно было купить по минимальной цене?
Касательно запасов газа на зиму.
Да, ключевая причина проблем с формированием запасов газа на зимний период — это удары россиян по газовой инфраструктуре и местам добычи.
Тут и спорить нечего.
Но!
Никакие причины, связанные с войной, не отменят тот факт, что коннекторы на западной границе по импорту газа в наши подземные газовые хранилища были заполнены летом на 40–60%, а не на 100%.
Был упущен уникальный момент для закачки газа в хранилища по сезонно минимальной цене, пока мощности по прокачке импортного ресурса позволяли наращивать запасы газа на зиму.Важно
Готовь сани летом. Почему этот принцип оказался неизвестным для "Нафтогаза"?
А теперь ряд представителей набсовета НАК-а пытается "отмазать" руководство компании, делая вид, что иных причин газового дефицита, кроме военных, не существует.
Но такая причина есть — незаполненные летом на всю мощность импортные коннекторы по закачке газа.
А теперь, даже при 100% заполнении точек импорта, при условии длительного повреждения внутренней газодобычи, полностью нивелировать риски отопительного сезона нельзя.
Поэтому и придется полагаться на погоду и начинать отопительный сезон как можно позже и завершать его как можно раньше.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.