"Ось зла" продолжает расширяться: почему элитное подразделение войск Индии оказалось в Беларуси

"Индия "перешла красную черту", присоединившись к российско-белорусским военным учениям. Нарендра Моди направил войска для участия в учениях "Запад", репетируя конфликт с соседними странами НАТО, поскольку его отношения с США разваливаются".

Это из заголовка статьи The Times.

Подразделение индийский военных на учениях невелико — всего 65 человек из престижного полка "Кумаон". Ирония судьбы состоит в том, что это бывшее воинское подразделение армии Британской Индии, сформированное в 1815 году. Полк принимал участие во Второй англо-афганской войне, полицейских операциях в Тирахе и Пенджабе, Первой и Второй мировых войнах. Уже в период независимости — в Первой и Третьей индо-пакистанских войнах.

В составе полка — двое кавалеров Креста Виктории и один кавалер Ашока Чакра.

Боевой клич — "Айо горкали!" ("Гуркхи здесь!"). И сейчас этот клич будет звучать в рамках учений "Запад", во время которых Беларусь и РФ отрабатывают боевые действия с НАТО.

А ведь это бывший собственный королевы Александры гуркхский стрелковый полк. Сейчас — элитный Кумаонский полк независимой Индии.

Немецкий эксперт по внешней политике Ульрих Спек заявил: "Этим решением Индия пересекла красную линию".

Аналитик из Финляндии Сари Архо Гаврен заявила, что такая инициатива Дели была "ненужной" и "ужасной с точки зрения имиджа".

Американский геостратег Дэвид Меркель отметил, что такие действия Индии демонстрирует приоритетность отношений Дели с Москвой на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

Заметим, что индийские военные прибыли на полигон на фоне недавней дроновой атаки на Польшу.

Индийские военные начинают сотрудничать с российскими Фото: PRO Defence Jammu

В общем, подтверждаются все мои опасения, которые я высказывал в своих статьях на протяжении последних нескольких лет и, особенно, в недавних постах, комментируя решения Трампа относительно начала торговой войны с Индией. Эта тактическая ошибка США запустила механизм стратегической катастрофы Запада в целом, под которой следует понимать дрейф Индии в сторону дуумвирата Китая и РФ и формирования нового Евразийского триумвирата как основной геополитической конструкции (ядра) Евразийского глобального острова.

Вспоминаются слова одной песни из известного кинофильма: "Зачем плодить, скажи на милость, такое множество врагов".

В этом контексте призыв Трампа к ЕС ввести пошлины против Индии следует воспринимать как "проваливание провала". Это будет означать разрыв последних нитей сдерживания, после обрыва которых формирование огромного геополитического тела новой Евразии с колоссальной геополитической гравитацией станет неизбежным. И эта гравитация начнет "притягивать" все новых и новых участников.

Действия Трампа можно объяснить лишь одним: он хочет, чтобы ЕС, присоединившись к его торговой войне с Индией и Китаем, сделало контрольный выстрел в "голову" глобализации и системе мировой торговли. С соответствующим распадом ключевых технологических цепочек добавочной стоимости и окончательной фрагментацией (кластреизацией) глобальной мир-системы: распад мир-экономики на несколько ядер, каждая со своей периферией.

Как результат — рост мировой инфляции и угроза глобальной рецессии.

С другой стороны — это идеальные условия для формирования в США модели "ковчега" для желающих спастись, когда Америка будет восприниматься как Сияющий Град на Холме, который, в отличие от Европы, сохраняет идентичность западной христианской цивилизации и может защитить своих граждан от внешней агрессивной миграции и размывания "коренной идентичности".

То есть для части Западного мира — это катастрофа и груда кирпичей после обвала, а для США — это строительный материал для нового здания.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

