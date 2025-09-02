Кому — война, кому — сплошная выгода: 3 причины, почему Си и Моди не будут склонять Путина к миру в Украине

Related video

Время от времени звучит тезис: Си и Моди могут заставить Путина прекратить войну. Красивая картинка, но в реальности она не складывается.

Потому что ни для Китая, ни для Индии война не является проблемой, которую нужно срочно решить. Наоборот, они получают от нее немалые выгоды.

Энергетический фактор. Россия продает им нефть, газ и уголь с огромными скидками. Это подпитывает индийскую и китайскую экономику, делает их промышленность более конкурентной и позволяет еще и зарабатывать на реэкспорте продуктов переработки.

Геополитический фактор. Запад концентрируется на Украине, а Китай и Индия спокойно строят "Большой Юг" — коалицию стран, которые могут позволить себе дистанцироваться от США и ЕС. Для них ослабление России в результате санкций тоже не проблема: Москва и так становится все более зависимой от Пекина и Нью-Дели.

Санкционный фактор. Санкции США против Китая или Индии в значительной степени не связаны с войной России против Украины. Они вытекают из американского изоляционизма, стремления Трампа защищать внутренний рынок пошлинами и ограничениями. То есть война здесь не имеет решающего значения.

А вот что может быть интересным Си и Моди — так это подорвать американское влияние. Если Трамп продолжит переговоры с Путиным и скажет, что именно он "остановил войну", это поднимет авторитет США. Но если война тянется и его инициативы проваливаются, то наоборот — позиции США ослабевают, а Юг выглядит все более самостоятельным и сильным.

Поэтому логика проста: зачем Китаю и Индии снимать с повестки дня конфликт, который играет им на руку?

