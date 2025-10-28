Решение газового вопроса для Украины: как греки с молдаванами помогут нам с топливом

50% скидка на транзит газа: шанс для Украины на более дешевый импорт СПГ с греческих терминалов

Регулятор ANRE Молдовы утвердил 50 % скидку на тариф за транзит газа в рамках маршрута "Route 1" (Греция — Молдова — Украина). Важно: скидка будет действовать только шесть месяцев, а не до конца сентября 2026 года, как обсуждалось ранее.

Это особенно интересная инициатива, ведь Украина планирует существенно увеличить импорт газа из-за сничных потерь добычи. Такая скидка может существенно удешевить логистику топлива.

Кроме того, есть неофициальная информация, что румынский регулятор ANRE также одобрил 50 % скидку для TRANSGAZ SA — но официального объявления пока нет.

Возможности для импорта газа есть.

