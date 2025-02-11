Испытание холодом: выдержит ли энергетика Украины две недели февральских морозов

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Следующие 2 недели будут морозные. Это будет вызовом и для энергетического сектора, и для газовой индустрии. Минимальные запасы газа в ПХГ заставляют меня волноваться.

Всю следующую неделю, включая ближайшие выходные, погода в Украине будет морозной и без осадков. Только завтра и еще в некоторые дни местами в Крыму и на Приазовье синоптики не исключают вероятность осадков в виде снега, но в целом по стране будет солнечно, небольшая облачность.

"В ближайшие ночи нас ждут 4–10 градусов мороза (в Крыму немного теплее, до минус 5), но днем максимум от 4 мороза до 2 тепла. На Закарпатье — плюс 3, плюс 8 может быть. Самыми прохладными остаются Карпаты, высокогорье, там от 7 до 14 мороза в ночные часы, а днем 0–6 мороза", — прогнозирует синоптик.

11, 12 февраля и до конца рабочей недели погода не изменится, хотя в конце недели может потеплеть на несколько градусов.

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