Газовый дешевле: какой генератор установить в доме в сельской местности и почему
Из всех типов генераторов, представленных на рынке, самым дешевым оказывается газовый, утверждает экономист Сергей Макогон. И дело не в том, что он каким-то образом чрезвычайно эффективен, а в капризах ценообразования на рынке украинского топлива…
Ко мне обратился знакомый за советом — какой генератор установить для группы частных домов в сельской местности (мощностью до 15–20 кВт).
Приблизительно посчитали на пальцах — и оказалось, что газовый генератор в разы дешевле бензинового или дизельного. Не в процентах — в разы.
И причина здесь не в том, что газовый двигатель какой-то чрезвычайно эффективный. Причина банальна — искаженное ценообразование. Цена на бензин и дизель полностью рыночная, она отражает реальную стоимость импорта нефтепродуктов (80–90 грн за литр). А цена на газ для населения — фиксированная, на уровне 7,96 грн/м³.
Рассчитали себестоимость кВт·ч (только топливо, без учета амортизации оборудования и т. д., которые примерно одинаковы для всех типов генераторов):
- газовый — ~3–4 грн/кВт·г;
- дизельный — ~18–23 грн/кВт·г;
- бензиновый — ~24–40 грн/кВт·г.
То есть разница здесь заключается не в технологии двигателя, а в том, что одно топливо продается по рыночной цене, а другое — по цене, установленной в соответствии с политическими соображениями.
Кстати, есть такие изобретатели, которые даже бензиновые генераторы переоборудуют на газ — чтобы сэкономить на топливе и не ездить постоянно на заправку.
Не воспринимайте это как мой совет, просто информация к сведению.
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