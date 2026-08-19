Газовый дешевле: какой генератор установить в доме в сельской местности и почему

Ко мне обратился знакомый за советом — какой генератор установить для группы частных домов в сельской местности (мощностью до 15–20 кВт).

Приблизительно посчитали на пальцах — и оказалось, что газовый генератор в разы дешевле бензинового или дизельного. Не в процентах — в разы.

И причина здесь не в том, что газовый двигатель какой-то чрезвычайно эффективный. Причина банальна — искаженное ценообразование. Цена на бензин и дизель полностью рыночная, она отражает реальную стоимость импорта нефтепродуктов (80–90 грн за литр). А цена на газ для населения — фиксированная, на уровне 7,96 грн/м³.

Рассчитали себестоимость кВт·ч (только топливо, без учета амортизации оборудования и т. д., которые примерно одинаковы для всех типов генераторов):

Відео дня

газовый — ~3–4 грн/кВт·г;

дизельный — ~18–23 грн/кВт·г;

бензиновый — ~24–40 грн/кВт·г.

То есть разница здесь заключается не в технологии двигателя, а в том, что одно топливо продается по рыночной цене, а другое — по цене, установленной в соответствии с политическими соображениями.

Кстати, есть такие изобретатели, которые даже бензиновые генераторы переоборудуют на газ — чтобы сэкономить на топливе и не ездить постоянно на заправку.

Не воспринимайте это как мой совет, просто информация к сведению.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно