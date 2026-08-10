Повербанки и аккумуляторы могут подорожать в 3 раза: "Флеш" призвал украинцев сделать запасы

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов в интервью "Флеш" призвал украинцев заранее приобретать портативные зарядные устройства, аккумуляторы и инверторы, поскольку в связи с ростом спроса их цена может вырасти в 2–3 раза. Он также советует семьям, имеющим генераторы, иметь запас топлива не менее 10 литров.

Об этом он рассказал в выпуске программы "Рандеву" с Яниной Соколовой.

По его словам, сейчас, летом, аккумуляторы и инверторы имеются на складах в достаточном количестве, а цены на них ниже из-за меньшего спроса.

"У кого есть возможность, тот может купить это сейчас, чтобы не ждать, пока цена там вырастет в 2–3 раза", — сказал Сергей Бескрестнов.

Он добавил, что зарядное устройства сейчас можно заказать, в частности, из Китая.

По словам советника президента, у Украины также есть проблемы с баллистическими ракетами. Даже при условии получения дополнительных ракет для систем "Пэтриот" в России, по его оценке, останется больше средств для нанесения баллистических ударов.

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Он отметил, что россияне изменили тактику атак и производят больше реактивных "Шахедов". По его словам, такие дроны сложнее сбивать из-за высокой скорости, а имеющиеся перехватчики ранее были настроены на другой тип беспилотников.

Кроме того, он призвал семьи и предприятия, использующие генераторы, заранее позаботиться о топливе.

"Каждая семья, у которой есть, например, генератор или свой бизнес, должна иметь первоначальный запас в 10 литров", — сказал он.

Сергей "Флеш" также заявил, что россияне уже атаковали около 200–250 автозаправочных станций. В то же время, по его словам, топливо будет поступать из-за рубежа, а бизнес может использовать мобильные АЗС и другие форматы поставок.

Наиболее критическими вопросами на зиму он назвал отопление и энергоснабжение. По его словам, у Украины есть ещё 4–5 месяцев на подготовку к возможным проблемам с теплоснабжением, в частности на создание дополнительных точек отопления или обогрева.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Нагорняк предупреждал, что предстоящий отопительный сезон в Украине может оказаться сложным из-за риска новых атак России на энергетическую инфраструктуру. По его словам, наибольшая угроза может возникнуть для Киева, Харькова, Днепра и Одессы.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко в комментарии "КШДУ Media" предупреждал, что предстоящая зима может оказаться более суровой из-за проблем в энергетической системе и недостаточной координации действий властей. По его словам, тёплая погода может частично облегчить ситуацию, тогда как сильные морозы, напротив, способны её обострить.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Киеве рассматривают вариант создания альтернативной системы отопления для около 1200 домов на левом берегу. Ранее их теплоснабжение обеспечивала Дарницкая ТЭЦ.