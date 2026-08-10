Павербанки та акумулятори можуть подорожчати у 3 рази: "Флеш" закликав українців зробити запаси

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" закликав українців заздалегідь купувати павербанки, акумулятори та інвертори, оскільки під час зростання попиту їхня ціна може збільшитися у 2–3 рази. Він також радить родинам із генераторами мати запас пального щонайменше 10 літрів.

Про це він повідомив у випуску програми “Рандеву” з Яніною Соколовою.

За його словами, зараз влітку акумулятори та інвертори є на складах у достатній кількості, а ціни на них нижчі через менший попит.

“У кого є можливість, можливо це зараз купити, щоб не чекати, коли ціна буде зростати там в 2–3 рази”, — сказав Сергій Бескрестнов.

Він додав, що павербанки зараз можна замовити, зокрема, з Китаю.

За словами радника президента, Україна також має проблеми з балістичними ракетами. Навіть за умови отримання додаткових ракет для систем Patriot у Росії, за його оцінкою, залишається більше засобів для балістичних ударів.

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Він зазначив, що росіяни змінили тактику атак і виробляють більше реактивних “Шахедів”. За його словами, такі дрони складніше збивати через високу швидкість, а наявні перехоплювачі раніше налаштовувалися на інший тип безпілотників.

Окремо він закликав родини та бізнес, які використовують генератори, завчасно подбати про пальне.

“Кожна родина, яка має, наприклад, генератор або бізнес, щоб тримала перший запас 10 літрів”, — сказав він.

Сергій “Флеш” також заявив, що росіяни вже атакували близько 200–250 автозаправних станцій. Водночас, за його словами, паливо надходитиме з-за кордону, а бізнес може використовувати мобільні АЗС та інші формати постачання.

Найбільш критичними на зиму він назвав опалення та енергопостачання. За його словами, Україна має ще 4–5 місяців для підготовки до можливих проблем з теплопостачанням, зокрема створення додаткових точок опалення або обігріву.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Нагорняк попереджав, що наступний опалювальний сезон в Україні може бути складним через ризик нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. За його словами, найбільша загроза може виникнути для Києва, Харкова, Дніпра та Одеси.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко у коментарі “КШДУ Media” попереджав, що майбутня зима може виявитися важчою через проблеми в енергетичній системі та недостатню координацію влади. За його словами, тепла погода може частково полегшити ситуацію, тоді як сильні морози, навпаки, здатні її загострити.

Також Фокус повідомляв, що в Києві розглядають варіант створення альтернативної системи опалення для близько 1200 будинків на лівому березі. Раніше їх теплопостачання забезпечувала Дарницька ТЕЦ.