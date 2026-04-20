"Молитимемося на погоду": ситуація в енергетиці наступної зими буде важча, ніж торік, — нардеп

Наступна зима для українців може виявитися значно важчою, ніж попередня — через проблеми в енергетиці та відсутність чіткої координації між владними структурами. Єдиний фактор, який здатен частково пом’якшити ситуацію, — це погода, адже сильні морози можуть суттєво загострити кризу.

Як розповів народний депутат України Олексій Кучеренко у коментарі "КШДУ Media", українцям варто вже зараз готуватися до непростого опалювального сезону. За його словами, навіть температура на рівні 0…-5 градусів без належного теплопостачання стане серйозним випробуванням, а у разі морозів до -15…-20 градусів ситуація може стати критичною.

"Я наполегливо раджу не довіряти жодній інформації без критичного осмислення. Вже зараз варто виходити з того, що прийдешня зима, на жаль, буде складнішою за попередню. Єдиний фактор, на який ми справді можемо сподіватися, — це погода. Якщо не буде сильних морозів на рівні -15…-20 градусів, а температура триматиметься в межах 0…-5 градусів, це вже буде інший сценарій. Хоча навіть за таких умов залишатися без тепла — теж вкрай складно. Це, по суті, єдине, що я можу порадити на сьогодні", — пояснив політик.

Наразі, за його словами, в управлінні енергетичною сферою бракує системності. Зокрема, різні органи влади проводять численні наради та "штаби", однак це не дає відчутного результату. Та все ж процеси ухвалення рішень залишаються закритими, а відповідальність — розмитою. На його думку, парламентський комітет мав би взяти на себе функцію реального контролю й моніторингу, однак цього не відбувається.

Окрема проблема — так звані "плани стійкості". Зокрема, у Києві документ нібито підготовлений і навіть переданий на розгляд, але остаточного рішення щодо нього досі немає. Через це місто фактично не розуміє, чи може витрачати кошти на підготовку до зими.

"Відповіді немає, розумієте? І вони не знають, чи цей план ухвалено, чи ні, чи можна фінансувати, чи не можна фінансувати. Вони цього не знають. Я не знаю, яка ситуація в інших регіонах. Вчора ми почули від пана Колевеби, що там нібито щось виконано на 50%, але загалом — незрозуміло, що саме не виконано. Я в цій ситуації не хочу коментувати ці заяви. Просто не хочу, це непрофесійно. Я лише наполягаю на одному: наш комітет давно мав би приймати рішення і вести власний моніторинг та контроль ситуації, щоб не користуватися чужою інформацією, а мати свою", — сказав нардеп.

Він також застеріг від повторення ситуацій, коли масштабні проєкти починають фінансувати, але не доводять до завершення. У результаті держава втрачає мільярди гривень, а об’єкти залишаються недобудованими. Саме такий підхід, переконаний Кучеренко, є одним із найбільших ризиків нинішньої підготовки до зими.

"Найгірше, що може статися — це почати фінансування і не довести об’єкти до завершення. Саме такий негативний досвід уже був під час будівництва укриттів, коли стартували масштабні проєкти, витратили десятки мільярдів гривень, але жоден об’єкт так і не був повністю завершений. Фактично ці кошти виявилися замороженими і фактично втраченими.Цей приклад, на мою думку, мав би стати уроком для чиновників щодо відповідальності за ухвалені рішення. Але, на жаль, складається враження, що з цього не зроблено жодних висновків і ситуація повторюється", — зауважив він в інтерв’ю.

На його думку, нинішня модель управління енергетикою не відповідає ні європейським стандартам, ні здоровому глузду, і може призвести до ще глибшої кризи. Водночас він відзначив, що відповідальність за проходження опалювального сезону дедалі більше концентрується на рівні президента, який уже проводить відповідні наради.

Раніше, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан розповідав, що навіть попри достатні запаси газу та відносну стабільність енергосистеми, українцям варто заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв узимку. За його словами, найкраще рішення — продумати варіанти, де можна буде тимчасово перебувати в теплі та мати доступ до альтернативних джерел енергії.

Водночас, на думку, ексміністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Юрія Костенка, Україна може зіткнутися взимку не лише з дефіцитом газу та перебоями з опаленням, а й із загрозою значно серйознішого масштабу — порушенням роботи систем водовідведення.