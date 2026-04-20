"Будем молиться на погоду": ситуация в энергетике следующей зимой будет тяжелее, чем в прошлом году, — нардеп

Следующая зима для украинцев может оказаться значительно тяжелее, чем предыдущая — из-за проблем в энергетике и отсутствия четкой координации между властными структурами. Единственный фактор, который способен частично смягчить ситуацию, — это погода, ведь сильные морозы могут существенно обострить кризис.

Как рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко в комментарии "КШДУ Media", украинцам стоит уже сейчас готовиться к непростому отопительному сезону. По его словам, даже температура на уровне 0...-5 градусов без надлежащего теплоснабжения станет серьезным испытанием, а в случае морозов до -15...-20 градусов ситуация может стать критической.

"Я настоятельно советую не доверять никакой информации без критического осмысления. Уже сейчас стоит исходить из того, что грядущая зима, к сожалению, будет сложнее предыдущей. Единственный фактор, на который мы действительно можем надеяться, — это погода. Если не будет сильных морозов на уровне -15...-20 градусов, а температура будет держаться в пределах 0...-5 градусов, это уже будет другой сценарий. Хотя даже при таких условиях оставаться без тепла — тоже крайне сложно. Это, по сути, единственное, что я могу посоветовать на сегодня", — пояснил политик.

Сейчас, по его словам, в управлении энергетической сферой не хватает системности. В частности, разные органы власти проводят многочисленные совещания и "штабы", однако это не дает ощутимого результата. И все же процессы принятия решений остаются закрытыми, а ответственность — размытой. По его мнению, парламентский комитет должен был бы взять на себя функцию реального контроля и мониторинга, однако этого не происходит.

Отдельная проблема — так называемые "планы устойчивости". В частности, в Киеве документ якобы подготовлен и даже передан на рассмотрение, но окончательного решения по нему до сих пор нет. Из-за этого город фактически не понимает, может ли тратить средства на подготовку к зиме.

"Ответа нет, понимаете? И они не знают, этот план принят или нет, можно финансировать или нельзя финансировать. Они этого не знают. Я не знаю, какая ситуация в других регионах. Вчера мы услышали от господина Колевебы, что там якобы что-то выполнено на 50%, но в целом — непонятно, что именно не выполнено. Я в этой ситуации не хочу комментировать эти заявления. Просто не хочу, это непрофессионально. Я лишь настаиваю на одном: наш комитет давно должен был бы принимать решения и вести собственный мониторинг и контроль ситуации, чтобы не пользоваться чужой информацией, а иметь свою", — сказал нардеп.

Он также предостерег от повторения ситуаций, когда масштабные проекты начинают финансировать, но не доводят до завершения. В результате государство теряет миллиарды гривен, а объекты остаются недостроенными. Именно такой подход, убежден Кучеренко, является одним из самых больших рисков нынешней подготовки к зиме.

"Худшее, что может произойти — это начать финансирование и не довести объекты до завершения. Именно такой негативный опыт уже был при строительстве укрытий, когда стартовали масштабные проекты, потратили десятки миллиардов гривен, но ни один объект так и не был полностью завершен. Фактически эти средства оказались замороженными и фактически потерянными. Этот пример, по моему мнению, должен был бы стать уроком для чиновников об ответственности за принятые решения. Но, к сожалению, создается впечатление, что из этого не сделано никаких выводов и ситуация повторяется", — отметил он в интервью.

По его мнению, нынешняя модель управления энергетикой не соответствует ни европейским стандартам, ни здравому смыслу, и может привести к еще более глубокому кризису. Вместе с тем он отметил, что ответственность за прохождение отопительного сезона все больше концентрируется на уровне президента, который уже проводит соответствующие совещания.

Ранее, бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан рассказывал, что даже несмотря на достаточные запасы газа и относительную стабильность энергосистемы, украинцам стоит заранее подготовиться к возможным перебоям зимой. По его словам, лучшее решение — продумать варианты, где можно будет временно находиться в тепле и иметь доступ к альтернативным источникам энергии.

В то же время, по мнению экс-министра охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины Юрия Костенко, Украина может столкнуться зимой не только с дефицитом газа и перебоями с отоплением, но и с угрозой значительно более серьезного масштаба — нарушением работы систем водоотведения.