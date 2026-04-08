В случае перебоев с газом и теплом: украинцам стоит найти место, где пережить зиму, — экс-министр

Несмотря на существенные запасы газа и относительно стабильную ситуацию в энергосистеме, украинцам уже сейчас стоит готовиться к возможным перебоям зимой. Самая безопасная стратегия — заранее продумать варианты временного пребывания в местах с теплом и альтернативными источниками энергии.

Как отметил бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан в комментарии изданию "Телеграф", ключевой риск для прохождения следующего отопительного сезона связан не с объемами газа, а с возможными последствиями российских атак на критическую инфраструктуру.

По его оценке, Украина завершила отопительный сезон с довольно значительными запасами — примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году. Для полноценной подготовки к зиме нужно накопить около 13 млрд кубометров газа, и при нынешних темпах добычи и закачки этого можно достичь даже без существенного импорта. В то же время для подстраховки целесообразно закупить дополнительно около 1 млрд кубометров.

Впрочем, определяющим фактором остается ситуация с безопасностью. Как он пояснил, Россия системно наносит удары по газодобывающей отрасли и газотранспортной сети, причем все чаще — по объектам, обеспечивающим непосредственное снабжение потребителей. В случае серьезных повреждений восстановление может занимать время, а возможности резервирования в газовой системе значительно ограничены.

"Поэтому говорить о том, что мы не подготовимся и останемся без газа, оснований нет. Но вопросы могут возникнуть из-за повреждения газотранспортной сети или объектов газодобычи — враг методично бьет по ним, и бьет метко. Если мы сможем восстанавливать повреждения и сохранять нынешние объемы добычи, ситуация будет управляемой. Основная защита здесь — противовоздушная оборона", — отметил Юрий Продан.

Более того, специалист подчеркнул, что в отличие от электроэнергии, где можно оперативно применять графики отключений, в газовой сфере такие механизмы фактически неприменимы. Система работает по сложным физическим параметрам — давлению и балансу объемов, поэтому быстрое отключение и повторное подключение большого количества потребителей является технически сложным процессом.

"То есть газового "рубильника" не существует. В широком масштабе ввести графики, как в электроэнергетике, технически невозможно", — пояснил он.

Альтернативные источники энергии, такие как биогаз или биометан, могут помочь лишь точечно и не способны компенсировать возможные потери в масштабах страны. В случае серьезных повреждений инфраструктуры они не смогут заменить традиционное газоснабжение.

В этом контексте эксперт отметил, что украинцам следует ориентироваться на опыт предыдущей зимы и готовиться к возможным сложным сценариям. Речь идет прежде всего о необходимости иметь план действий на случай перебоев — в частности, возможность временно переехать или находиться в местах, где есть стабильное тепло и альтернативные источники энергии.

В то же время он отметил, что решающим фактором стабильности остается эффективность противовоздушной обороны, ведь никакие инженерные укрепления не могут полностью защитить энергетическую инфраструктуру от прицельных ударов.

Отдельно Продан обратил внимание на системные проблемы в отрасли теплокоммунэнерго. По его словам, накопленные долги предприятий, которые уже достигли около 100 млрд грн, и в дальнейшем будут расти без комплексных решений со стороны государства. Он подчеркнул, что ситуацию не исправить простым повышением тарифов или административными ограничениями — необходимы более глубокие механизмы реструктуризации и финансовой поддержки.

И все же, по его мнению, главная угроза для энергетической устойчивости страны — это не дефицит ресурсов, а риски разрушения инфраструктуры в результате атак. И, в частности. из-за этого вопрос безопасности и готовности населения к возможным перебоям выходит на первый план.

