РФ готовит атаки на водоснабжение: эксперт предупредил, в каких городах ситуация может сложиться хуже всего

В случае ударов России по инфраструктуре водоснабжения Украины отдельные города могут остаться без воды на месяцы, и тогда вариант подачи по графику будет самым оптимистичным сценарием.

Больше всего водной инфраструктуре Украины угрожают не российские беспилотники, а ракеты, поскольку сети водопотребления проложены под землей, куда дронам добраться сложно. Об этом в интервью для издания "Телеграф" рассказал предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира.

Эксперт отметил, что если РФ будет применять ракеты, которые могут проникать в подземные сооружения, вызывая их разрушение, будет критическим. Однако разные города имеют разное количество "точек входа".

"Если, например, говорить о Киеве, то электрические сети имеют несколько входов, и с водоснабжением — то же самое: несколько входов и разветвленные, связанные между собой сети", — рассказал Шира.

То есть, в случае подобных атак Киев может столкнуться разве что с графиками почасовой подачи воды, что не является критическим сценарием.

Некоторые города имеют только один вход: в качестве примера эксперт привел Одессу. Если вражеская ракета прилетит туда, масштабы проблемы могут быть такими, что их не смогут урегулировать в течение месяцев.

Почему подача воды по графику — это "оптимистический" сценарий

Эксперт отметил, что в случае подобных атак РФ действительно могут быть введены графики подачи воды. Однако такая ситуация, хоть и будет неудобной для людей, однако не является худшей.

"Худший сценарий — большой город, который полностью остается без воды на несколько дней или недель. Если нечем даже смыть в туалете — люди выезжают. Вариантов нет", — пояснил Шира.

В то же время эксперт предполагает, что в случае нанесения серьезных повреждений объектам водоснабжения ремонт может затянуться на недели или месяцы, что будет настоящей проблемой. На крупных насосных станциях могут просто не найти надлежащие запчасти для осуществления ремонта.

Шира считает, что в случае подобных атак РФ будет бить по крупным городам, и под прицелом может оказаться Одесса.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще 25 марта предупредил о подготовке РФ ударов по инфраструктуре водоснабжения Украины.

