Россияне готовят атаки по объектам водоснабжения, — Зеленский

Президент Украины предупредил, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения. Поэтому подобные объекты должны быть максимально защищены.

Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 марта рассказал, что россияне, которые накануне обстреляли города Украины, а до этого постоянно атаковали энергообъекты, теперь готовят новый террор.

"Надо добавить рубежи защиты — это четкая задача. Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, и в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов", — сказал президент.

Он также отметил, что провел селектор по всем регионам, где были российские удары и попадания. Особое внимание уделил Черниговщине, где весь день шли работы по восстановлению электричества.

"Я поручил чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с военными вопрос ПВО, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины... Еще раз сегодня прошлись с Премьер-министром Украины и руководителем Нафтогаза, другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам. Воздушные силы, Вооруженные Силы Украины тоже имеют, что сделать", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что сейчас активно работает дипломатическая команда со странами Ближнего Востока и Залива, которые сейчас имеют чрезвычайный интерес к украинскому опыту защиты от дронов. По мнению Зеленского, это может быть взаимовыгодное партнерство, которое поможет в обороне Украины.

"Уже видим, что не только "шахеды" бьют там, на Ближнем Востоке и в Заливе, но и все больше фактов о применении FPV-дронов. Это современная война, к которой надо быть готовыми. Украина имеет эту экспертизу, и мы нуждаемся — взамен на нашу поддержку — в соответствующей поддержке в том, с чем нам здесь сложнее — это и защита против баллистики, и финансовые ресурсы на оборону. Украина предлагает взаимовыгодное партнерство: мы можем усилить тех, кто может усилить нас. И сейчас ситуация в мире такова, что только скоординированные и совместные действия могут гарантировать настоящие результаты и настоящую безопасность", — сказал президент Украины.

