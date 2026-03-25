FPV-дроны прокси Ирана попали по базе США: уничтожили Black Hawk и РЛС для NASAMS (видео)

24 марта FPV-дроны иракских боевиков атаковали базу "Виктори Кэмп" (Camp Victory) Соединенных Штатов Америки в пригороде Багдада, написали OSINTери/ На кадрах с места событий — попадание по вертолету Black Hawk, который открыто находился на стоянке, и по радару ЗРК NASAMS, который как раз работал и выслеживал цели.

Видео атаки FPV-дрона появилось в сети 24 марта, когда, вероятно, произошел удар по базе "Виктори Кэмп" США, говорится в посте OSINTера с ником Osinttechnical в соцсети X. На записи видно, как ударный беспилотник подлетает к площадке, на которой без укрытия и защиты стоят два Black Hawk. Оператор FPV прицеливается, выбирает лучшую точку попадания и бьет в хвост вертолета.

Другие кадры — попадание по радару AN/MPQ-64 Sentinel. При этом иракские боевики опубликовали кадры оперативного контроля, на которых видим вспышку в точке попадания, а затем беспилотник свободно облетает военную базу США.

На портале Defense Express уточнили, что на видео с кадрами попадания по вертолету намеренно закрыли логотип на кабине. По оценке аналитиков, может идти речь о вертолете медицинского назначения, по которому ударили FPV. Также указано, что радар AN/MPQ-64 Sentinel работает вместе с ЗРК NASAMS — эта система ПВО должна была бы закрыть военную базу от целей в радиусе 120 км, но, похоже, не помогла.

Відео дня

Война в Иране — потери авиации США

OSINTер опубликовал инфографику о состоянии авиации США на войне в Иране по состоянию на 25 марта, на четвертой неделе боевых действий. Выяснилось, что Пентагон мог потерять 24 самолета суммарной стоимостью около 1 млрд долл. Кроме вертолета Black Hawk, речь идет о "минусе" один F-35, три F-15, шесть заправщиков KC-135 (один разбился, пять повреждены), 12 дронов MQ-9 Reaper.

Фото: X (Twitter)

Новость дополняется...