Иран впервые с начала войны мог подбить американский истребитель F-35, — CNN

Американский истребитель F-35 был поврежден во время выполнения боевого задания над Ираном. Он совершил экстренную посадку на базе Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По предварительным данным, самолет мог попасть под огонь со стороны Ирана, что может стать первым подобным случаем в этой войне.

По информации источников, американский истребитель пятого поколения F-35 выполнял боевую миссию над Ираном, когда получил поражение, вероятно, в результате обстрела, сообщили CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. После этого самолет совершил аварийную посадку на одной из американских авиабаз в регионе. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

"Самолет безопасно приземлился, а состояние пилота стабильное. Этот инцидент расследуется", — заявил представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс.

Капитан Тим Хокинс заявил, что самолет-невидимка пятого поколения "выполнял боевую задачу над Ираном", когда был вынужден совершить экстренную посадку.

Этот инцидент может быть первым случаем, когда Иран сбил американский самолет в войне с США и Израилем. Как США, так и Израиль используют в этом военном конфликте истребители F-35. Стоимость самолета превышает 100 миллионов долларов.

США потеряли и другие самолеты в войне до сих пор, хотя известно, что ни один из них не был поражен вражеским огнем. Три американских истребителя F-15 были ошибочно сбиты кувейтскими системами ПВО: все шесть членов экипажа благополучно катапультировались. А на прошлой неделе самолет-заправщик KC-135 Stratotanker разбился на западе Ирака, хотя причина этого до сих пор непонятна. Американские военные заявили, что инцидент произошел "не из-за вражеского огня или дружественного огня". Все шесть членов экипажа на борту KC-135 погибли.

И хотя война близится к концу третьей недели, высокопоставленные чиновники США продолжают заявлять о широком успехе в кампании против Ирана. Министр обороны Пит Хегсет заявил в четверг утром, что США "уверенно побеждают" и что противовоздушная оборона Ирана "разрушена". Президент США Дональд Трамп заявляет, что в Иране "уничтожено все, что можно уничтожить".

"Их флота нет, их военно-воздушных сил нет, их зенитного оборудования нет. Мы летаем везде, где захотим. Никто даже не стреляет в нас", — уверяет президент США.

