Іран вперше з початку війни міг підбити американський винищувач F-35, — CNN

Американський винищувач F-35 був пошкоджений під час виконання бойового завдання над Іраном. Він здійснив екстрену посадку на базі Сполучених Штатів на Близькому Сході. За попередніми даними, літак міг потрапити під вогонь з боку Ірану, що може стати першим подібним випадком у цій війні.

За інформацією джерел, американський винищувач п’ятого покоління F-35 виконував бойову місію над Іраном, коли зазнав ураження, ймовірно, внаслідок обстрілу, повідомили CNN із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. Після цього літак здійснив аварійну посадку на одній із американських авіабаз у регіоні. Обставини інциденту наразі з’ясовуються.

"Літак безпечно приземлився, а стан пілота стабільний. Цей інцидент розслідується", — заявив речник Центрального командування США капітан Тім Хокінс.

Капітан Тім Хокінс заявив, що літак-невидимка п'ятого покоління "виконував бойове завдання над Іраном", коли був змушений здійснити екстрену посадку.

Цей інцидент може бути першим випадком, коли Іран збив американський літак у війні з США та Ізраїлем. Як США, так і Ізраїль використовують у цьому військовому конфлікті винищувачі F-35. Вартість літака перевищує 100 мільйонів доларів.

США втратили й інші літаки у війні досі, хоча відомо, що жоден з них не був уражений ворожим вогнем. Три американські винищувачі F-15 були помилково збиті кувейтськими системами ППО: всі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися. А минулого тижня літак-заправник KC-135 Stratotanker розбився на заході Іраку, хоча причина цього досі незрозуміла. Американські військові заявили, що інцидент стався "не через ворожий вогонь чи дружній вогонь". Усі шість членів екіпажу на борту KC-135 загинули.

І хоча війна наближається кінця третього тижня, високопосадовці США продовжують заявляти про широкий успіх у кампанії проти Ірану. Міністр оборони Піт Хегсет заявив у четвер вранці, що США "впевнено перемагають" і що протиповітряна оборона Ірану "зруйнована". Президент США Дональд Трамп заявляє, що в Ірані «знищено все, що можна знищити".

"Їхнього флоту немає, їхніх військово-повітряних сил немає, їхнього зенітного обладнання немає. Ми літаємо всюди, де захочемо. Ніхто навіть не стріляє в нас", — запевняє президент США.

