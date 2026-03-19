Іран ударив по найбільшому НПЗ в Ізраїлі: в місті стався блекаут (відео)

Іран завдав удару по найбільшому ізраїльському нафтопереробному заводу в Хайфі, що на півночі країни, 19 березня.

Після атаки у місті зникло світло. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Про постраждалих в результаті ракетних ударів повідомлень не надходило. На місці працюють усі рятувальні служби.

Як пише видання Ynet, державне телебачення Ірану повідомило, що удар по Хайфі було завдано у відповідь на ізраїльську атаку по газовому родовищу Південний Парс.

НПЗ у Хайфі забезпечує переробку близько 50–60% палива країни.

Він переробляє приблизно 197 000 барелів на день. Більшість транспортного, авіаційного та військового палива Ізраїлю залежить від нього. Загалом Ізраїлю всього два нафтопереробні заводи.

18 березня Іран анонсував удари по великих нафтогазових об'єктах у трьох країнах. Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) після ударів по газопереробних заводах на родовищі Південний Парс в Ірані, попередив про удари у відповідь. КВІР заявили, що планують завдати ударів по чотирьом нафтогазовим об'єктам у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі і закликали владу країн евакуювати працівників підприємств, а також жителів прилеглих районів.

Нагадаємо, що Південний Парс — найбільше у світі родовище природного газу, розташоване на кордоні Ірану і Катару в Перській затоці. Це продовження катарського родовища Північний. Катар, другий за величиною у світі виробник СПГ, уже був змушений призупинити виробництво через раніше здійснену іранську атаку безпілотників.