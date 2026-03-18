Іран анонсував удари по великих нафтогазових об'єктах у трьох країнах

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) за кілька годин після того, як було завдано ударів по газопереробних заводах на родовищі Південний Парс, попередив про удари у відповідь.

Зокрема, КВІР заявили, що протягом найближчих годин планують завдати ударів по чотирьом нафтогазовим об'єктам у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі, а також закликали владу цих країн евакуювати працівників підприємств, а також жителів прилеглих районів, повідомляє Today.

Серед цілей, про які повідомив Іран, — нафтопереробний завод "Самреф" і нафтохімічний комплекс Джубайль у Саудівській Аравії, газове родовище Аль-Хосн в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також нафтохімічний комплекс "Месаїд" і нафтопереробний завод "Рас-Лаффан" у Катарі.

Іранські ЗМІ повідомили, що 18 березня безпілотники завдали ударів по третій і шостій фазах газового родовища Південний Парс в Асалуї в південній іранській провінції Бушер, зупинивши видобуток на двох нафтопереробних заводах загальною потужністю приблизно 100 мільйонів кубометрів на добу.

Кілька нафтохімічних підприємств були виведені з експлуатації "для контролю і запобігання швидкості вогню".

Губернатор Асалуйє, іранського газового і нафтохімічного центру, Ескандар Пасалар засудив атаку в Південному Парсі як "політичне самогубство" з боку США та Ізраїлю і заявив, що вона знаменує собою "нову фазу військових дій".

"Маятник війни хитнувся в бік повномасштабної економічної війни. Енергетична безпека в регіоні досягла точки нуля", — заявив Пасалар

Південний Парс — найбільше у світі родовище природного газу, розташоване на кордоні Ірану і Катару в Перській затоці. Це продовження катарського родовища Північний. Катар, другий за величиною у світі виробник СПГ, уже був змушений призупинити виробництво через раніше здійснену іранську атаку безпілотників на його головний завод з виробництва СПГ.

Джерело The Jerusalem Post підтвердило інформацію про ізраїльські удари по Південному Парсу. За його словами, атака була скоординована зі Сполученими Штатами, додавши, що метою став найбільший іранський газовий об'єкт у Бушері.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Катару, д-р Маджед Аль-Ансарі назвав атаку Ізраїлю на Південний Парс "небезпечним і безвідповідальним кроком на тлі нинішньої військової ескалації в регіоні".

"Нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі становить загрозу глобальній енергетичній безпеці, а також народам регіону і навколишньому середовищу", — підкреслив він.

Тим часом Clash Report повідомляє, що в країнах Перської затоки відреагували на попередження Ірану. Наразі проводиться евакуація всіх нафтохімічних підприємств, які отримали повідомлення про прийдешні удари

Нагадаємо, в ніч на 17 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по командних пунктах КВІР. Вранці надійшло підтвердження загибелі двох ключових фігур режиму аятол — секретаря вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані та командира "народної міліції" Басідж Голамреза Солеймані.

Також повідомлялося про "жорстку відповідь" Ірану у відповідь на запит США про припинення вогню.