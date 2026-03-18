Иран анонсировал удары по крупным нефтегазовым объектам в трех странах

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) спустя несколько часов после того, как были нанесены удары по газоперерабатывающим заводам на месторождении Южный Парс предупредил об ударах в ответ.

В частности, КСИР заявили, что в течение ближайших часов планируют нанести удары по четырем нефтегазовым объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, а также призвали власти этих стран эвакуировать сотрудников предприятий, а также жителей близлежащих районов, сообщает Today.

Среди целей, о которых сообщил Иран, —нефтеперерабатывающий завода "Самреф" и нефтехимический комплекс Джубайль в Саудовской Аравии, газовое месторождение Аль-Хосн в Объединенных Арабских Эмиратах, а также нефтехимический комплекса "Месаид" и нефтеперерабатывающий завод "Рас-Лаффан" в Катаре.

Иранские СМИ сообщили, что 18 марта беспилотники нанесли удары по третьей и шестой фазам газового месторождения Южный Парс в Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, остановив добычу на двух нефтеперерабатывающих заводах общей мощностью около 100 миллионов кубометров в сутки.

Несколько нефтехимических предприятий были выведены из эксплуатации "для контроля и предотвращения скорости огня".

Губернатор Асалуйе, иранского газового и нефтехимического центра, Эскандар Пасалар, осудил атаку в Южном Парсе как "политическое самоубийство" со стороны США и Израиля и заявил, что она знаменует собой "новую фазу военных действий".

"Маятник войны качнулся в сторону полномасштабной экономической войны. Энергетическая безопасность в регионе достигла точки нуля", — заявил Пасалар

Южный Парс — крупнейшее в мире месторождение природного газа, расположенное на границе Ирана и Катара в Персидском заливе. Это продолжение катарского месторождения Северный. Катар, второй по величине в мире производитель СПГ, уже был вынужден приостановить производство из-за ранее совершенной иранской атаки беспилотников на его главный завод по производству СПГ.

Источник The Jerusalem Post подтвердил информацию об израильских ударах по Южному Парсу. По его словам, атака была скоординирована с Соединенными Штатами, добавив, что целью стал крупнейший иранский газовый объект в Бушере.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара, д-р Маджед Аль-Ансари назвал атаку Израиля на Южный Парс "опасным и безответственным шагом на фоне нынешней военной эскалации в регионе".

"Нанесение ударов по энергетической инфраструктуре представляет угрозу глобальной энергетической безопасности, а также народам региона и окружающей среде", — подчеркнул он.

Тем временем Clash Report сообщает, что в странах Персидского залива отреагировали на предупреждение Ирана. В настоящее время проводится эвакуация всех нефтехимических предприятий, получивших уведомления о грядущих ударах

Напомним, в ночь на 17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным пунктам КСИР. Утром поступило подтверждение гибели двух ключевых фигур режима аятолл — секретаря высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и командира "народной милиции" Басидж Голамреза Солеймани.

Также сообщалось о "жестком ответе" Ирана в ответ на запрос США о прекращении огня.