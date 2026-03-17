Израиль ликвидировал Лариджани, второе лицо Ирана после Хаменеи: каких топ-главарей добил ЦАХАЛ (видео)

В ночь на 17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявило командование. Утром поступило подтверждение гибели двух ключевых фигур режима аятолл — секретаря высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и командира "народной милиции" Басидж Голамреза Солеймани.

Армия Израиля сбросила десятки тысяч боеприпасов на командные пункты КСИР в Тегеране, также атаковали точки дислокации ударных дронов, баллистических ракет и средств противовоздушной обороны, говорится в отчете ЦАХАЛ, который появился днем 17 марта. На инфографике видно, что целями ЦАХАМ стали военные объекты КСИР в Тегеране, Тебризе и Ширазе. Позже военные подтвердили гибель Голамреза Сулеймани, а затем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удалось ликвидировать сразу двух топофицеров, которые руководили действиями КСИР и Басидж.

Кац сообщил, что под бомбардировку попали командные центры, в которых находились топ-командиры КСИР: оба — погибли.

"Мне только что сообщил руководитель аппарата, что секретарь Совета национальной безопасности Лариджани и руководитель Басидж Сулеймани были ликвидированы прошлой ночью. Они присоединились к Хаменеи и всем побежденным членам Оси Зла в глубинах ада", — сказал чиновник во время брифинга.

Власти в Тегеране и также иранские медиа IRNA, Tasnim, Press TV, пока не подтверждали гибель Лариджани и Сулеймани (на момент публикации новости). Во главе страны продолжает находиться президент Пезешкян и новый лидер Моджтаба Хаменеи.

Али Лариджани — 67-летний секретарь совета национальной безопасности Ирана, который находился в должности (с перерывом на должность спикера парламента) с 2005 года и занимался ядерной программой, внешней и внутренней политикой, подавлял протесты. После гибели лидера Ирана Али Хаменеи стал "де-факто" ключевой фигурой во власти и озвучивал воинственные тезисы относительно действий коалиции США и Израиля.

Голамреза Сулеймани — 62-летний командир парамилитарного формирования в составе КСИР, "народной милиции" Басидж. Сулеймани — один из топ-чиновников, причастных к массовой гибели протестующих в январе 2026 года, когда власти убили 20-30 тыс. несогласных.

Что происходит в Иране с 28 февраля 2026 года

Отметим, 28 февраля 2026 года коалиция Израиля и США начала войну в Иране, чтобы остановить развитие ядерной программы, которая угрожала странам Ближнего Востока. Во время первых бомбардировок Тегерана в бункере погиб лидер Али Хаменеи и ряд других топ-командиров КСИР. Через неделю 88 топ-чиновников Ирана избрали нового лидера — им стал Моджтаба Хаменеи, старший сын погибшего. Иранские медиа регулярно публикуют обращение нового главы страны, но его до сих пор не предъявили гражданам.

Источники медиа в разведке уверяют, что Моджтаба Хаменеи чудом уцелел во время удара 28 марта, поскольку как раз вышел из помещения. Впрочем, вероятно, чиновник получил серьезное ранение ног, но до сих пор не ясно, в сознании ли он и где именно находится. Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил, что новый лидер Ирана будет жить недолго.

Напоминаем, 17 марта Reuters сообщило о "жестком ответе" Ирана в ответ на запрос США о прекращении огня.