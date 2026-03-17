Ізраїль ліквідував Ларіджані, другу особу Ірану після Хаменеї: яких топватажків добив ЦАХАЛ (відео)

В ніч на 17 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по командних пунктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), заявило командування. Зранку надійшло підтвердження загибелі двох ключових фігур режиму аятол — глави Вищої рада нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані та командира "народної міліції" Басідж Голамреза Солеймані.

Армія Ізраїлю скинула десятки тисяч боєприпасів на командні пункти КВІР в Тегерані, також атакували точки дислокації ударних дронів, балістичних ракет та засобів протиповітряної оборони, ідеться у звіті ЦАХАЛ, який з'явився вдень 17 березня. На інфографіці бачимо, що цілями ЦАХАМ стали військові об'єкти КВІР в Тегерані, Тебрізі та Ширазі. Згодом військові підтвердили загибель Голамреза Сулеймані, а потім міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що вдалось ліквідувати відразу двох топофіцерів, які керували діями КВІР та Басідж.

Кац повідомив, що під бомбардування потрапили командні центри, в яких перебували топкомандири КВІР: обидва — загинули.

"Мене щойно повідомив керівник апарату, що секретар Ради національної безпеки Ларіджані та керівник Басідж Сулеймані були ліквідовані минулої ночі. Вони приєдналися до Хаменеї та всіх переможених членів Осі Зла в глибинах пекла", — сказав посадовець під час брифінгу.

Війна в Ірані — що сталось з командирами КВІР 17 березня

Влада в Тегерані й також іранські медіа IRNA, Tasnim, Press TV поки не підтверджували загибель Ларіджані та Сулеймані (на момент публікації новини).

Алі Ларіджані — 67-річний секретар Ради національної безпеки Ірану, який перебував на посаді (з перервою на посаду спікера парламенту) з 2005 року та займався ядерною програмою, зовнішньою та внутрішньою політикою, придушував протести. Після загибелі лідера Ірану Алі Хаменеї став "де-факто" ключовою фігурою у владі та озвучував войовничі тези щодо дій коаліції США та Ізраїлю.

Голамреза Сулеймані — 62-річний командир парамілітарного формування у складі КВІР, "народної міліції" Басідж. Сулеймані — один з топпосадовців, дотичних до масової загибелі протестувальників у січні 2026 року, коли влада убила 20-30 тис. незгодних.

Що відбувається в Ірані з 28 лютого 2026 року

Зазначимо, 28 лютого 2026 року коаліція Ізраїлю та США почала війну в Ірані, щоб спинити розвиток ядерної програми, яка загрожувала країнам Близького Сходу. Під час перших бомбардувань Тегерану у бункері загинув лідер Алі Хаменеї та низка інших топкомандирів КВІР. Через тиждень 88 топпосадовців Ірану обрали нового лідера — ним став Моджтаба Хаменеї, старший син загиблого. Іранські медіа регулярно публікують звернення нового очільника країни, але його досі не пред'явили громадянам.

Джерела медіа у розвідці запевняють, що Моджтаба Хаменеї чудом уцілів під час удару 28 березня, оскільки саме вийшов з приміщення. Втім, ймовірно, посадовець отримав серйозне поранення ніг, але не досі не ясно, чи він у свідомості та де саме перебуває. Тим часом президент США Дональд Трамп пригрозив, що новий лідер Ірану житиме не довго.

Нагадуємо, 17 березня Reuters повідомило про "жорстку відповідь" Ірану у відповідь на запит США щодо припинення вогню.