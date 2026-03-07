Син ліквідованого верховного лідера Ірану отримав поранення під час авіаудару Ізраїлю, — ЗМІ

Моджтаба Хаменеї, якого в Ірані розглядають як ймовірного наступника верховного лідера, міг вижити після ізраїльського авіаудару, однак, за попередніми даними, отримав поранення. Офіційної інформації про його стан іранська влада поки не оприлюднювала.

Про це повідомляє телеканал Channel 12, за оцінками ізраїльської сторони, Хаменеї-молодший перебував у комплексі, який став ціллю удару. Попри повідомлення про значні пошкодження будівлі, в Єрусалимі вважають, що він пережив атаку, хоча міг зазнати поранень.

Як додає італійське видання Il Sole 24 Ore, авіаудар міг бути здійснений із метою ліквідації Моджтаби Хаменеї. За інформацією джерел, він був поранений під час атаки, яка відбулася невдовзі після вбивства його батька.

Водночас, у публікації Il Sole 24 Ore посилаючись на дані The New York Times зауважили, що серед релігійного керівництва Ірану спостерігається значна напруженість. Повідомляється, що рада, яка розглядає питання призначення нового верховного лідера, була близькою до того, щоб офіційно оголосити Моджтабу Хаменеї наступником. Однак ухвалення рішення зупинили в останній момент через побоювання частини духовенства, що після офіційного обрання він може стати пріоритетною мішенню для атак.

Станом на момент написання цієї новини офіційної інформації з іранської сторони щодо поранення Моджтаби Хаменеї не надходило.

Варто зазначити, що, за повідомленнями ЗМІ, Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї, був оголошений новим верховним лідером Ірану. Його обрання, як зазначають джерела, відбулося під впливом Корпусу вартових ісламської революції. Аналітики підкреслюють, що в разі підтвердження його повноважень у політиці Ірану зросте роль жорсткої лінії та силових структур.

Ліквідація Алі Хаменеї — що про це відомо

Нагадаємо, що 28 лютого ЗМІ поширили інформацію про нібито ліквідацію верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Також повідомлялося про загибель міністра оборони та кількох високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції внаслідок ізраїльських атак.

Згодом, цього ж дня стало відомо, що тіло аятоли дістали з-під завалів палацу в Тегерані. Ба більше, під час цієї атаки на Іран загинули зять і невістка Алі Хаменеї. Крім тогоЮ про факт руйнування резеденції аятоли та про його загибель заявив прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Фокус, посилаючись на статтю The Financial Times , писав, що ізраїльські розвідники протягом тривалого часу спостерігали за верховним лідером Ірану Алі Хаменеї. Для цього фахівці використовували камери спостереження, інформацію від джерел та детальне вивчення його щоденного життя. Зрештою, завдяки цій кропіткій роботі було зібрано унікальні дані, необхідні для підготовки можливої операції з ліквідації.