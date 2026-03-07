Сын ликвидированного верховного лидера Ирана получил ранения во время авиаудара Израиля, — СМИ

Моджтаба Хаменеи, которого в Иране рассматривают как вероятного преемника верховного лидера, мог выжить после израильского авиаудара, однако, по предварительным данным, получил ранения. Официальной информации о его состоянии иранские власти пока не обнародовали.

Об этом сообщает телеканал Channel 12, по оценкам израильской стороны, Хаменеи-младший находился в комплексе, который стал целью удара. Несмотря на сообщения о значительных повреждениях здания, в Иерусалиме считают, что он пережил атаку, хотя мог получить ранения.

Как добавляет итальянское издание Il Sole 24 Ore, авиаудар мог быть осуществлен с целью ликвидации Моджтабы Хаменеи. По информации источников, он был ранен во время атаки, которая произошла вскоре после убийства его отца.

В то же время, в публикации Il Sole 24 Ore ссылаясь на данные The New York Times отметили, что среди религиозного руководства Ирана наблюдается значительная напряженность. Сообщается, что совет, который рассматривает вопрос назначения нового верховного лидера, был близок к тому, чтобы официально объявить Моджтабу Хаменеи преемником. Однако принятие решения остановили в последний момент из-за опасений части духовенства, что после официального избрания он может стать приоритетной мишенью для атак.

По состоянию на момент написания этой новости официальной информации с иранской стороны относительно ранения Моджтабы Хаменеи не поступало.

Стоит отметить, что, по сообщениям СМИ, Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, был объявлен новым верховным лидером Ирана. Его избрание, как отмечают источники, произошло под влиянием Корпуса стражей исламской революции. Аналитики подчеркивают, что в случае подтверждения его полномочий в политике Ирана возрастет роль жесткой линии и силовых структур.

Ликвидация Али Хаменеи — что об этом известно

Напомним, что 28 февраля СМИ распространили информацию о якобы ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Также сообщалось о гибели министра обороны и нескольких высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции в результате израильских атак.

Впоследствии, в этот же день стало известно, что тело аятоллы достали из-под завалов дворца в Тегеране. Более того, во время этой атаки на Иран погибли зять и невестка Али Хаменеи. Кроме того, о факте разрушения резиденции аятоллы и о его гибели заявил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

Фокус, ссылаясь на статью The Financial Times, писал, что израильские разведчики в течение длительного времени наблюдали за верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Для этого специалисты использовали камеры наблюдения, информацию от источников и детальное изучение его ежедневной жизни. В конце концов, благодаря этой кропотливой работе были собраны уникальные данные, необходимые для подготовки возможной операции по ликвидации.