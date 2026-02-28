Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы ликвидирован, — Голос Израиля

По данным СМИ, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы ликвидирован. Также, по словам источников, в результате израильских атак погибли министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции.

Об этом пишет "Голос Израиля".

Лидера Ирана якобы ликвидировали

Официального подтверждения этих данных пока нет. Впрочем, ключевой целью утренней операции Израиля и США была ликвидация Верховного лидера Ирана Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана, утверждал журналист Барак Равид. По его словам, в перечне на ликвидацию также были и другие политические и военные чиновники Исламской Республики.

По данным Jerusalem Post, судьба аятоллы Хаменеи после удара США и Израиля неизвестна. По словам израильских чиновников, Али Хаменеи был отрезан от любой связи, и нет никакой уверенности относительно его судьбы.

Ранее в сети появилось фото полностью разрушенной резиденции Верховного лидера Ирана.

Израильские и иранские источники сообщили ранее, что в результате ударов по Ирану погибло несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и политических чиновников исламского режима. Совет Безопасности Ирана поручил жителям Тегерана, а также других крупных городов, оставаться в безопасных, защищенных местах до дальнейшего уведомления.

Официального подтверждения от израильских или американских источников не было.

Между тем, в Иране практически отрицали такие новости.

"Почти все высокопоставленные чиновники Ирана живы и здоровы, потеря нескольких командиров не является большой проблемой", — заявил министр иностранных дел Ирана Арагчи.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Киев не поддерживает иранский народ, но не режим аятоллы.

Также Фокус писал, что Иран ударил в ответ, запустив баллистику по Израилю.