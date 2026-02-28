Израиль атаковал Иран: ЦАХАЛ пытался ликвидировать Али Хаменеи и президента, — СМИ

Как отмечает журналист Барак Равид, США сосредоточены на уничтожении ракетной программы и пусковых установок Ирана, а Израиль — на физической ликвидации высшего руководства Исламской Республики.

Военная операция США и Израиля в Иране началась с серии авиационных и ракетных ударов, во время которых пытались ликвидировать Верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Такую информацию в своем микроблоге Х обнародовал израильский журналист Барак Равид.

По его словам, подобную информацию ему подтвердили топ-чиновники Израиля. Во время утренних ударов ЦАХАЛ пытался ликвидировать Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана. В перечне лиц, которые подлежали физической ликвидации, также находятся другие политические и военные чиновники Исламской Республики.

"Результаты ударов до сих пор непонятны", — написал Равид в своем микроблоге.

Отдельно журналист в соцсети Х рассказал, какие цели преследуют Израиль и США в военной операции против Ирана. По словам Барака Равида, США сосредоточены на уничтожении ракетной программы и пусковых установок Исламской Республики. Израиль, со своей стороны, "отвечает" за физическую ликвидацию высшего руководства Ирана.

"Высокопоставленный американский чиновник говорит мне: удары США сосредоточены на ракетной программе и ракетных пусковых установках Ирана. Удары Израиля сосредоточены на ликвидации высокопоставленных чиновников Ирана и ракетной программы", — заявил Равид.

На момент публикации материала ни одна из сторон официально не комментировала информацию журналиста. Утром 28 февраля появлялась информация о том, что союзники наносили удары рядом с правительственным кварталом в Тегеране, и отмечалось, что аятолла Али Хаменеи якобы находится в безопасном месте, поскольку его заранее эвакуировали из столицы.

Израиль атаковал Иран — что известно

Военная операция США и Израиля в Иране началась утром 28 февраля с авиационных и ракетных ударов по Тегерану и Исфахану.

Впоследствии проведение операции на территории Ирана подтвердил президент США Дональд Трамп. Лидер Белого дома предупредил, что военных и полицейских Исламской Республики ждет неминуемая смерть, если они не сложат оружие и не перейдут на сторону народа.

Иран в ответ нанес массированный баллистический удар по Израилю. Сообщалось, что в сторону страны запущено 30 скоростных целей, из-за которых в некоторых регионах объявили воздушную тревогу.

Иран также предупредил, что готов игнорировать "красные линии", отвечая на агрессию Израиля и США. Более того, Тегеран осуществил пуски баллистических ракет и ударных дронов не только по Израилю, но и союзникам Вашингтона в регионе — ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейту, Бахрейну, Катару и Иордании.

На ракетные удары по Ирану уже отреагировали в России. Бывший президент Дмитрий Медведев в привычной для себя манере обвинил США в нежелании договариваться с Ираном по ядерной программе.

Военная операция США и Израиля в Иране также не осталась без внимания со стороны Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Киев поддерживает иранский народ, а не режим аятоллы Али Хаменеи.