"США каких-то 249 лет": в России отреагировали на атаку по Ирану

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на операцию США и Израиля по ядерным объектам Ирана 28 февраля.

В Telegram, который планируют "закрыть" в России, бывший президент РФ оставил сообщение после волны новостей об ударах по Ирану.

В России отреагировали на удар по Ирану

"Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага", — написал политик.

Более того, Медведев в "традициях" российской риторики поднял тему истории, отметив, что США "каких-то 249 лет", а Персидская империя была основана более 2500 лет назад.

"Посмотрим лет через 100 лет", — добавил заместитель председателя Совета безопасности.

Что происходит в Иране

Израиль и США 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, а именно его ядерной программы. Взрывы прогремели в Тегеране и Исфахане. В Ране и Израиле уже закрыли воздушное пространство. Аятолла, по данным СМИ, уже покинул Тегеран.

Атака на Иран — совместная военная операция США и Израиля: союзники атаковали иранские ядерные и военные объекты. Это уже подтвердил сам Дональд Трамп.

Пентагон также подтвердил участие США в военной кампании Израиля против Ирана. Как сообщает Министерство войны Штатов, операция получила название "Эпическая ярость".

Напомним, Иран днем 28 февраля ударил в ответ, запустив баллистику по Израилю.

Также Фокус писал, что союзники якобы пытались ликвидировать иранского президента Масуда Пезешкяна.