"США якихось 249 років": у Росії відреагували на атаку по Ірану

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на операцію США та Ізраїлю по ядерних обʼєктах Ірану 28 лютого.

У Telegram, який планують "закрити" в Росії, колишній президент РФ залишив повідомлення після хвилі новин про удари по Ірану.

У Росії відреагували на удар по Ірану

"Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном — операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися. Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога", — написав політик.

Ба більше, Медведєв у "традиціях" російської риторики порушив тему історії, зазначивши, що США "якихось 249 років", а Перська імперія була заснована понад 2500 років тому.

"Подивимося років через 100 років", — додав заступник голови Ради безпеки.

Що відбувається в Ірані

Ізраїль та США 28 лютого розпочали масштабну операцію проти Ірану, а саме його ядерної програми. Вибухи пролунали в Тегерані та Ісфахані. В рані та Ізраїлі вже закрили повітряний простір. Аятола, за даними ЗМІ, уже покинув Тегеран.

Атака на Іран — спільна військова операція США та Ізраїлю: союзники атакували іранські ядерні та військові обʼєкти. Це вже підтвердив сам Дональд Трамп.

Пентагон також підтвердив участь США у військовій кампанії Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляє Міністерство війни Штатів, операція дістала назву "Епічна лють".

Нагадаємо, Іран вдень 28 лютого вдарив у відповідь, запустивши балістику по Ізраїлю.

Також Фокус писав, що союзники начебто намагались ліквідувати іранського президента Масуда Пезешкяна.