"США якихось 249 років": у Росії відреагували на атаку по Ірану
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на операцію США та Ізраїлю по ядерних обʼєктах Ірану 28 лютого.
У Telegram, який планують "закрити" в Росії, колишній президент РФ залишив повідомлення після хвилі новин про удари по Ірану.
У Росії відреагували на удар по Ірану
"Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном — операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися. Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога", — написав політик.
Ба більше, Медведєв у "традиціях" російської риторики порушив тему історії, зазначивши, що США "якихось 249 років", а Перська імперія була заснована понад 2500 років тому.
"Подивимося років через 100 років", — додав заступник голови Ради безпеки.
Що відбувається в Ірані
Ізраїль та США 28 лютого розпочали масштабну операцію проти Ірану, а саме його ядерної програми. Вибухи пролунали в Тегерані та Ісфахані. В рані та Ізраїлі вже закрили повітряний простір. Аятола, за даними ЗМІ, уже покинув Тегеран.
Атака на Іран — спільна військова операція США та Ізраїлю: союзники атакували іранські ядерні та військові обʼєкти. Це вже підтвердив сам Дональд Трамп.
Пентагон також підтвердив участь США у військовій кампанії Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляє Міністерство війни Штатів, операція дістала назву "Епічна лють".
Нагадаємо, Іран вдень 28 лютого вдарив у відповідь, запустивши балістику по Ізраїлю.
Також Фокус писав, що союзники начебто намагались ліквідувати іранського президента Масуда Пезешкяна.