Никаких "красных линий": Иран после серии ударов угрожает ответом не только США и Израилю

Пуски баллистических ракет и ударных БПЛА были осуществлены по Израилю, Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, на территории которых дислоцируются американские военные. По данным СМИ, комплексы МІМ-104 Patriot уже активно работают в небе над Абу-Даби и Манамой.

Иран на фоне вторжения Израиля и США готовит решительный ответ — "на столе сценарии, которые ранее не рассматривались". Фокус в одном материале собрал всю актуальную на данный момент информацию.

Израиль атаковал Иран — Тегеран готовит ответ

Высокопоставленный чиновник Ирана в комментарии Al Jazeera отметил, что Исламская Республика готовит мощный ответ на военную кампанию Израиля и США. По его словам, "на столе сценарии, которые ранее не рассматривались." Отдельно он пригрозил Иерусалиму и добавил, что Иран в своем ответе может перейти "красные линии".

Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что осуществил пуск ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

"В ответ на агрессию враждебной и преступной силы против Исламской Республики Иран, началась первая волна масштабных ракетных и дроновых атак Исламской Республики Иран на оккупированные территории", — говорится в сообщении КСИР.

На момент публикации материала в Иерусалиме уже раздавались мощные взрывы на фоне угрозы баллистических ударов со стороны Ирана.

Израиль атаковал Иран — Тегеран может ударить по американским и израильским войскам в других странах

В комментарии Al Jazeera чиновник Ирана назвал американские и израильские военные базы на территории других стран, в частности в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, "законными военными целями". По его словам, США и Израиль "начали войну, которая будет иметь долгосрочные последствия".

Медиа Clash Report сообщает, что Иран уже атаковал логистический объект ВМС США, который расположен в Бахрейне. Мониторинговые каналы утверждают, что по иранским баллистическим целям удачно отработал комплекс МІМ-104 Patriot.

Отдельно сообщается об активной работе систем ПВО в Абу-Даби.

Clash Report также обнародовал кадры обломков ракеты Tomahawk, которую США выпустили по одному из иранских военных объектов.

Израиль атаковал Иран — все последние новости

Напомним, Израиль атаковал Иран при поддержке США утром 28 февраля. Десятки ракетных и авиационных ударов нанесены по военным и ядерным объектам Исламской Республики. Прозвучали мощные взрывы в Тегеране и Исфахане, а медиа сообщали, что аятолла Хаменеи эвакуирован.

Впоследствии Дональд Трамп обнародовал видеообращение, в котором официально подтвердил, что Израиль атаковал Иран при поддержке США. По словам лидера Белого дома, иранских военных и полицейских ждет "неминуемая смерть", если они откажутся сложить оружие и перейти на сторону народа.

Тегеран отреагировал на военную кампанию союзников и запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Воздушную тревогу из-за пусков скоростных целей объявили в нескольких районах страны.