Жодних "червоних ліній": Іран після серії ударів погрожує відповіддю не лише США та Ізраїлю

Пуски балістичних ракет та ударних БПЛА були здійснені по Ізраїлю, Бахрейну, Кувейту, Катару та ОАЕ, на території яких дислокуються американські військові. За даними ЗМІ, комплекси МІМ-104 Patriot вже активно працюють в небі над Абу-Дабі та Манамою.

Іран на тлі вторгнення Ізраїлю та США готує рішучу відповідь — "на столі сценарії, які раніше не розглядались". Фокус в одному матеріалі зібрав усю актуальну на даний момент інформацію.

Ізраїль атакував Іран — Тегеран готує відповідь

Високопоставлений посадовець Ірану в коментарі Al Jazeera наголосив, що Ісламська Республіка готує потужну відповідь на військову кампанію Ізраїлю та США. З його слів, "на столі сценарії, які раніше не розглядались." Окремо він пригрозив Єрусалиму та додав, що Іран у своїй відповіді може перейти "червоні лінії".

Корпус вартових Ісламської революції підтвердив, що здійснив пуск ракети та безпілотники у бік Ізраїлю.

"У відповідь на агресію ворожої і злочинної сили проти Ісламської Республіки Іран, розпочалася перша хвиля масштабних ракетних і дронових атак Ісламської Республіки Іран на окуповані території", — йдеться у повідомленні КВІР.

На момент публікації матеріалу у Єрусалимі вже лунали потужні вибухи на тлі загрози балістичних ударів з боку Ірану.

Ізраїль атакував Іран — Тегеран може вдарити по американських та ізраїльських військах в інших країнах

У коментарі Al Jazeera посадовець Ірану назвав американські та ізраїльські військові бази на території інших країн, зокрема у Катарі, ОАЕ та Бахрейні, "законими військовими цілями". З його слів, США та Ізраїль "розпочали війну, яка матиме довгострокові наслідки".

Медіа Clash Report повідомляє, що Іран вже атакував логістичний об'єкт ВМС США, який розташований у Бахрейні. Моніторингові канали стверджують, що по іранським балістичним цілям вдало відпрацював комплекс МІМ-104 Patriot.

Окремо повідомляється про активну роботу систем ППО в Абу-Дабі.

Clash Report також оприлюднив кадри уламків ракети Tomahawk, яку США випустили по одному з іранських військових об'єктів.

Ізраїль атакував Іран — усі останні новини

Нагадаємо, Ізраїль атакував Іран за підтримки США вранці 28 лютого. Десятки ракетних та авіаційних ударів завдано по військових та ядерних об'єктах Ісламської Республіки. Пролунали потужні вибухи в Тегерані та Ісфахані, а медіа повідомляли, що аятолу Хаменеї евакуювано.

Згодом Дональд Трамп оприлюднив відеозвернення, у якому офіційно підтвердив, що Ізраїль атакував Іран за підтримки США. Зі слів лідера Білого дому, на іранських військових та поліцейских чекає "неминуча смерть", якщо вони відмовляться скласти зброю та перейти на бік народу.

Тегеран відреагував на військову кампанію союзників та запустив балістичні ракети у бік Ізраїлю. Повітряну тривогу через пуски швидкісних цілей оголосили у кількох районах країни.